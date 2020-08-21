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Tarihi müjde öncesi oraya gitti

Başkan Erdoğan tarihi müjdesi öncesi Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı.

Erdoğan, merakla beklenen tarihi müjdesini vermeden önce, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geçti.

TÜRBEDE DUA ETTİ

Vatandaşların sevgi gösterileri arasında camiye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Eyüp Sultan Hz.'nin türbesinde dua etti.

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