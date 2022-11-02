Başkan Erdoğan: "Tahıl koridoru yeniden açık"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Grup başkanvekilimiz Mahir Ünal'ın görevinden affıyla boşalan yere Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyorum. Mahir Ünal arkadaşımıza Meclisimize, partimize ve ülkemize yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum.

Alman ırkçıları tarafından kundaklanan evde 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bu saldırıda kızlarını ve torunlarını şehit veren Mevlüde Genç hanımefendiye sembol haline gelmişti. Kendisi geçtiğimiz günlerde vefat etti. Avrupa'daki Türk ve Müslümanlara karşı artan düşmanlık mücadelemizi sürdüreceğimiz ifade etmek istiyorum.

20 Yıllık iktidar

Yarın 3 Kasım 2022 yani iktidara gelişimizin 3 Kasım 2002 seçimlerinin 20'nci yıldönümü. Hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza atmış oluyoruz. Bizlerden desteğini esirgemen milletimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi için partimiz çatısı altında farklı kademelerde görev almış tüm dava arkadaşlarımızdan Allah razı olsun diliyorum.

81 ilimizin her köyünde, vatan topraklarının her karışında eserlerimiz var. Sadece sınırlarımız içinde değil Balkanlar'dan Afrika'ya dünyanın dört bir yanında da iz bırakan çalışmalar gerçekleştirdik. Bizden önceki 80 senedeki hizmetlerin katbekat fazlasını ülkemize kazandırdık. Birileri sürekli takoz olmanın peşinde koşarken yollar, konutlar, havalimanları inşa ettik. Savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan kurtardık. Asrın projeleriyle tarihe adımızı yazdırdık.

Ülkemize 20 yılda kazandırdıklarımızı saymaya kalksak günler, haftalar yetmez. Elbette bu süreçte pek çok saldırıya, pek çok hainliğe, sayısız hukuksuzluğa maruz kaldık. Bizi hedeflerimizden vazgeçirmeye, milletimizle aramıza nifak sokmak için ellerindeki tüm piyonları üzerimize saldılar. Her yol ve yöntemi kullanarak bizi yıldırmaya, korkutmaya çalıştılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Kefenimizi giyerek çıktığımız yolda geri adım atmadık.

Bugün de 20 yıllık tecrübenin ışığında ilk günün aşkı, azmiyle hizmeti sürdürüyoruz. Bugün de mesajlarımızı doğrudan milletimize veriyor, istişarelerimizi milletimizle yapıyor, istikametimizi milletimizle belirliyoruz.

Türkiye Yüzyılı seferberliği

Son toplantımızdan bu yana 2 haftalık dönemi şehir ziyaretleriyle, temel atma töreniyle, görüşmelerle dolu dolu geçirdik. Milletimizden gördüğümüz sevgi seli bize daha çok çalışma azmi veriyor.

Türkiye Yüzyılı'nı açıklayarak gelecek vizyonumuzu paylaştık. Tanıtımı yaparken bu vizyonu milletimizle inşa edeceğimizin altını çizmiştik. 81 ilimizde milletimizin her bir ferdinin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin fikrilerini beyan edecekleri seferberlik başlatıyoruz.

Bu vizyonumuzun ilk somut eseri olarak gördüğüm Togg'u Cumhuriyetimizin 99'uncu yıldönümünde 29 Ekim'de banttan indirdik. Şubat ayında satışı, martta teslimi başlayacak Togg Türkiye'nin yeni prestij markası olarak ülkemizi başarıyla temsil edecek.

Kılıçdaroğlu'nun yurtdışı ziyaretleri

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın planlarken CHP'nin nelerle uğraştığını görüyorsunuz. Utanmadan sıkılmadan hamburger turları düzenliyorlar. İngiltere'nin hamburgeri daha mı güzel anlamadım. Sonra da Almanya'ya gidecekmiş, bence orada döner ye. Güya Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha düne kadar yatırımcıları tehdit eden sen değilmişsin gibi çıkmış bir de ne diyorsun.

Başörtüsü Teklifi

Bizim kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu bir gece yarısı gündeme taşıdılar.

Biz CHP'nin bu oyununa, anayasa teklifimiz ile karşılık verdik. Bu ara başörtülü kadın kardeşlerimize rozet takma yarışına girdi. Yakında başörtülü aday çıkarırlarsa şaşmayın. Daha dün ikna odaları kuran, üniversitelerde başörtüsü yasağı koyan sizler değil miydiniz, bunları nasıl unutturacaksın? Bay Kemal biz bunları unutmayız.

Bütün bunlara rağmen, sıkıyorsa başörtüsü adayları koy bakalım. Görelim bakalım ne yapacaksın. Geçmişteki ağababalarınız başörtülü kadınları Meclis'ten kovdu.

Teklif bugün Meclis'e geliyor

Hazırlıklarını tamamladığımız teklifimizi, Meclis'te bulunan arkadaşlarla ve partilerle görüşmeye başladılar. Ve bugün tamamlanacak görüşmelerin ardından teklifimizi, Meclis'e bugün sunacağız.

Bir daha açılmamak üzere, muhalefet için de bir turnusol kağıdı olacağına inanıyorum.

"Biz milletin hakemliğinden asla kaçmadık."

Biz bunlara hem hukuk dersi hem de ahlak dersi hem de aile kurumunun dersini vereceğiz. 2008'deki düzenlemenin iptali için AYM'ye götüren Bay Kemal'in kendi yasakçı zihniyetiyle yüzleşme ihtimalini kaçırmaması gerekir. Anayasa değişikliği teklifimiz milletimizin de taleplerine uygun şekilde hayata geçmesini ümit ediyoruz.

Şayet böyle bir tablo oluşmazsa bir teklifim var. Halk oylaması dahil diğer adımları atmaya hazırız.

Biz şimdiye kadar milletimizin hakemliğinden asla korkmadık. Meclis'te gereken çoğunluk oluşmazsa son söz milletimize ait olacaktır. Sandığı duyunca yaptığı açıklamalar da milli irade korkusunun yeni bir emaresi. Daha cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemeyenlerin şimdiden telaşa kapıldıkları anlaşılıyor. Bunların helalleşme çağrıları yalan, dolan ve göz boyamadan ibarettir.

"Siyaset açığını uyuşturucuyla kapatmak istediği kesin"

Metamfetamin, bunu gayet iyi biliyormuşsun galiba. 12 ton bu uyuşturucudan yakaladık. Bay Kemal ne yaptığımız öğrendin mi? Tüm bunları biz yapıyoruz. Kolluk güçlerini töhmet altında bırakacak açıklamalarda bulunmak uyuşturucu baronlarına hizmet etmektir. Bizim uyuşturucu gelirleriyle cari açığı kapatmak gibi bir derdimiz yok ama birilerinin kendi siyaset açığını uyuşturucuyla kapatmak istediği kesin.

"Bu zatın asıl sıkıntısını ortaya koyacak bilgi paylaşacağım"

Bu zatın asıl sıkıntısını ortaya koyacak bilgi paylaşacağım. 15 Temmuz'dan bu yana PKK terör örgütünün gelir kaynağı olan uyuşturucu ticaretinin elini kolunu kıran operasyonları biz gerçekleştirdik. Örgüte 287 milyar liralık darbe vuruldu. Gözünü ve gönlünü milletine çevirmek yerine terör ve suç örgütlerinin söylemlerine göre oluşturan bu zatın durumu bizim de şaşırma duygumuzun önüne geçmiştir. AK Parti grubu olarak beceriksizliklerini, hezeyanlarını provokasyonlarla örtmeye çalışanların oyununa gelmeyecek basirete sahibiz.

Bu ikiyüzlü tavır karşımızdakilerin özgürlük anlayışındaki çarpıklıkları göstermektedir. Özgürlükten anladıkları iftira atma, yalan söyleme, terör örgütü propagandası yapma özgürlüğüdür. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir özgürlük tanımı yoktur.

''Tahıl krizi aşıldı''

Sayın Putin ile yaptığımız görüşme neticesinde; bugün 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatı başlayacaklarını söyledi. Tahıl krizi aşıldı.



Dünya ülkeleri yüksek enflasyon rakamlarıyla uğraşırken ülkemizde ekonomi çarkları dönüyor. Çiftçilerimize mazot ve gübre desteğini Mart 2023 yerine bu yıl ödeyeceğiz.