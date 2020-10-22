Başkan Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Alvi'nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundukları görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ile bölgesel meseleler alındı.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. İki lider, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede işbirliği konularını ele alındı.

Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkan İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Aliyev görüşmesinde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede iki lider, Türkiye-Azerbaycan arasındaki dayanışma ve iş birliğini sürdürme kararlığını yinelerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Umman Sultanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.