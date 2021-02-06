Başkan Erdoğan: "Rekor üstüne rekor kırıyoruz"

Başkan Erdoğan, "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik." mesajını verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğinin bedelini uzunca bir dönem ihmal edilmişlik, geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir. Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir. Her alanda sürekli hedef yükseltiyor, kapasitelerimizi artırıyoruz. Yeni üretim alanlarını genişletiyoruz.

"TÜM PROJELERİ DURDURACAĞIZ DİYORLAR"

Aziz milletim; Birileri ne diyor? En yetkili isimleri marifetiyle milletin karşısına çıkıp iktidara gelirsek 'tüm projeleri durduracağız' diyorlar. Gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmış, tüm projelerin durdurulması istenmişti.

DAHA BÜYÜK PROJELERE DAHA BÜYÜK YATIRIMLARA YÖNELDİK

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma atılımı maalesef daha sonra akamete uğramış, başlatılan sanayileşme hamlelerinin önü birer birer kesilmiştir.

Menderes'in yeniden başlattığı kalkınma hamlesinin cevabı darbeyle verilmiştir. Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, yeni kapasitelerimizi artırıyor, üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz.

TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİNİ İSTEMEYENLER PROJELERİMİZE SALDIRDI

Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerine kadar her alçaklığın altından benzer gayretlerin çıktığını da gördük. Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini istemeyen kim varsa hep projelerimize saldırdı.

Şimdi gözünü uzaya diken, yüksek teknolojiye diken, yapay zekaya diken, geleceği kucaklamaya diken bir Türkiye var."

YENİ TOHMA KÖPRÜSÜ SÜRÜCÜLERE KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Eski köprünün yanına inşa edilen yeni Tohma Köprüsü, konvansiyonel betonarme kazıklı altyapı sistemi ve çelik ikiz I kirişli köprü tipinde projelendirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini Malatya üzerinden Karadeniz'e bağlayacak köprüyle Malatya-Hekimhan-Sivas hattında kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması amaçlanıyor.

Köprünün inşa edilmesi ve bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanmasıyla mevcut Devlet Yolu'nun ulaşım standardı yükseltilirken daha konforlu ulaşım imkanına kavuşacak sürücüler yakıttan, emisyondan ve zamandan da tasarruf sağlamış olacak.