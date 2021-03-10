Başkan Erdoğan MHP'nin Büyük Kurultayına katılacak

Türk siyasetinde bir ilk yaşanacak. AK Partili kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine, MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştireceği 13'üncü Olağan Büyük Kurultayına katılacağını belirtti. Bu Türk siyaset tarihinde bir Cumhurbaşkanı'nın ve bir Genel Başkanın başka bir partinin kongresine katıldığı ilk toplantı olacak.

Edinilen bilgilere göre dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin davetini hatırlatıp "18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan MHP kongresine bir heyetle birlikte gidelim" ifadesini kullandı.

AK Parti heyetinde kimler olacak?

Heyette kimlerin olacağı daha netleşmedi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer kongreye katılırsa bu Türk siyasetinde bir ilk olacak. Türk siyasi tarihinde genel başkan ve Cumhurbaşkanı nezdinde ilk kez bir diğer partinin olağan kongresine katılım gerçekleşmiş olacak.

Erdoğan Kurultay'da konuşma yapacak mı?

Erdoğan MHP Kongresi'nde kürsüye çıkar bir konuşma yapar mı sorusu da aklıma takıldı. Baktığım zaman MHP’nin kongrelerinde böyle bir gelişme yaşanmamıştı. Teamül olarak dışarıdan gelen konuklara söz verilmiyor idi. Eğer Cumhurbaşkanı kongreye giderse, konuşma niyetini de ifade ederse mutlaka Cumhurbaşkanı’na da söz verilir diye tahmin ediyoruz.

MHP'de hazırlıklar son aşamada

Daha çok yeni bir gelişme Cumhurbaşkanı kurmaylarıyla paylaştı, 'Bir heyetle gidelim' dedi. MHP’de de hazırlıklar son aşamada. Salgın sebebiyle çok geniş tutulmuyor katılım. Dışarıdan izleyici alınmaması kararı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetliler arasında.