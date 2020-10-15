Başkan Erdoğan konuşuyor (Canlı)

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yükseköğretimde yüz yüze eğitim-öğretimi başlatmayı hedefliyoruz. Türkiye uzun yıllardır eğitimin her kademesinde olduğu gibi yüksek eğitimde de sıkıntılar yaşamıştır. Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki gafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına, engel olunuyordu. Mesleki eğitimin önü kesilerek, bu çarpıklık daha aşağı kademelere doğru genişletiliyordu. Sözümüzü tuttuk ve 81 ilin tamamına üniversite kurulmasını sağladık. Toplam 207 kamu ve vakıf üniversitemiz, 176 bin akademik personeliyle 8 milyon 267 bin öğrencimize eğitim-öğretim veriyor.

ÜCRETSİZ EĞİTİM HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK

Gençlerin en büyük itiraf konusu olan harçları da biz kaldırdık. 'Ücretsiz eğitim' hayalini gerçeğe dönüştürdük. Yurtların kapasitesinin arttırılmasında geç kalmadık, süratle herkese burs veya kredi vermeye kadar pek çok yeniliğe imza attık.