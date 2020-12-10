Başkan Erdoğan: "Kapılarımızı Ermenistan'a açarız"

Başkan Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen tarihi törene katıldı. Törende mevkidaşı Aliyev ile birlikte konuşma gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra programına ikili görüşme ile devam etti. Erdoğan ve Aliyev arasındaki ikili görüşmelerin ardından anlaşmalar imzalandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikili görüşmenin ardından anlaşmalar imzalandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

44 günlük savaş sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycandaki kardeşlerimiz gibi, Türkiye'deki kardeşlerini de sevindirmiştir. Buna özellikle de yazılı-görsel medyanın büyük kısmı katıldı ve bu zaferi beraber, sürekli olarak kutladılar, mesajlarını da bu istikamette verdiler.

Bugün bu törenlere biz kardeşimin de davetiyle geldik. Caddedeki o heyecanı gördüğümüz zaman böyle bir zaferin neticesinde ancak coşku böyle olurdu, bunu gördük.

KARABAĞ'DA 30 SENE BU ÇİLE NEDEN ÇEKTİRİLDİ?

Ortada şu anda bugün etraflıca kardeşimle görüştük. Karabağ niçin bugüne kadar sürüncemede kaldı? Neden 30 sene Karabağ'da bu çile çektirildi? MİNSK üçlüsü denilen bu üçlünün işi neydi? Bunlar dünyanın en güçlü ülkeleriydi. Neden bu oyalandı? Neden neticelendirilmedi? Neticiye kavuşturamazlar mıydı acaba? Kavuşturabilirlerdi.

Fakat daha sonra çok daha olumlu mesajlar gelmeye başladı. Bunların başında da Fransa. Devamlı gardaşımı arııyordu, ondan neticeler elde etmeye çalışıyordu. Zaman zaman bize de ulaşmak istiyordu ama doğrusu dönmedik.

ADIM ATTIKTAN SONRA İŞ YÜRÜMEYE BAŞLADI

Biliyordu ki dert başkaydı. Bunu da özellikle kardeşlerimiz 'göbeğimizi kesceğiz' dediler, adımı attılar. Adımı attıktan sonra da iş yürümeye başladı.

PUTİN DE BUNU KABULLENDİ

Platform konusunu ben de önemsiyorum. Gerekirse 6'lı bir platform da oluşturabiliriz dedi. Sayın Putin de bunu kabullendi. Rusya-Türkiye-Azerbaycan-İran-Gürcistan eğer kabullenir uyarlarsa, Ermenistan da bu platformda yer alabilir. 6'lı platform ile bölgesel barışı tesis edelim dediler.

Bugün de kardeşime söyledim; eğer bu konuda olumlu adım atılırsa biz de kapalı kapılarımızı açarız. Kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım diye bir derdimiz yok. Ermenistan halkına da bir kinimiz yok. Sıkıntımız Ermenistan yönetimiyledir. Benim ülkemde yüz bin Ermeni vatandaşımız var.

MACRON'A TEPKİ: SİYASETİ ÖĞRENEMEMİŞ

Maksat özellikle barışı egemen kılalım. Liderlikler çok önemli burada. Kalkıp da Karabağ'ı kendi meclisinden geçirdiğin bir kararla 'Burası artık devlettir. Ve biz burayı tanıdık.' deme hakkına sahip değilsin. Bunu Paşinyan bile kabul etmiyor. Sen Macron olarak böyle bir şey getirip Meclis'inden geçirmeye çalışıyorsun. Demek ki daha siyaseti öğrenememiş. Devlet yönetimini de öğrenememiş. Nerede ne nasıl olur bunu da bilmiyor. Yarın bana kızacak, belki bu akşam kızacak. Öyle de olsa biz hakkı söylemek zorundayız.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Gençlik Sarayı’nda anlaşmaların imza törenine katılıyorhttps://t.co/Ih9aJML8zg — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 10, 2020

Aliyev'in yaptığı açıklamalar şöyle:

Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı muharebenin ilk saatlerinden Azerbaycan'a desteğini göstermiştir. Onun beyanatları Azerbaycan halkı için çok değerliydi. Aynı zamanda bütün dünyaya 'Azerbaycan tek değil' mesajıydı. Bu mesaj dayanışmanın tecessümüydü. Azerbaycan davasında haklıdır. Biz uzun yıllar işgale son verdik. Türkiye gibi bizim kardeşimizin yanında olması bizi daha da ruhlandırdı, güç verdi.

Dünyada Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine yakın olan ülke yok. Bizim kadar birbirine bağlı olan, birbirinin her zaman yanında olan ikinci ülkeler yoktur. Bizi birleştiren hem ortak tarih, din, medeniyet, dil, edebiyat; aynı zamanda bizim siyasetimizdir. Türkiye ve Azerbaycan dünya çapında bağımsız siyaset yürütüyor. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzü artırdı. Dünyanın birçok ülkesinde Türkiye hakkı, adaleti koruyor. Ezilmiş halkların çıkarlarını müdafaa ediyor.

Bütün dünya Türk halkının zekasını, istidadını Bayraktar ile bir daha gördü.