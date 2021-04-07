Başkan Erdoğan Kanal İstanbul için tarih verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

ÇED RAPORU TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğanı, "Ülkemizin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve kuruluşun, 200’den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla tamamlandı" dedi.

#SONDAKIKA

Başkan Erdoğan:



"Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u size rağmen yapacağız." pic.twitter.com/tZQnHgxivF — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 7, 2021

TEMELİ YAZ AYLARINDA ATILIYOR

Erdoğan, "İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'a başlıyoruz, yapacağız ve milletimizin emrine amade edeceğiz." Kanal İstanbul'un ihalesi yakında olacak, yaz aylarında temelini atıyoruz" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL YENİ BİR NEFES BORUSU OLACAK

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşa edeceğimiz 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip Kanal İstanbul, bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır."