Başkan Erdoğan: "Kamuoyuna sunma aşamasına geldik"

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin il kongrelerine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Daha kendi partisinin içindeki tacizlerin, tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olmaları kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten ülkeye ve millete hayır gelmez'' dedi. ''Reform gündemimizi oluşturmaya başladık'' diyen Erdoğan, reformların kamuoyuna sunulma aşamasına geldiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük İl Kongrelerine telekonferans yöntemiyle bağlanarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK PARTİ'NİN YOLU MİLLETİN YOLU

İl kongrelerimizi salgın şartları sebebiyle canlı bağlantıyla gerçekleştirmekten elbette memnun değiliz. İçinden geçtiğimiz kritik dönemde başka bir çare olmadığı için süreci bu şekilden nihayete erdireceğiz. En kısa sürede vatandaşlarımızla ve teşkilatımızla kucaklaşmayı diliyoruz. AK Parti teşkilatlarımızın geçtiğimiz yıl 1 milyon yeni üyeyi partimize kazandırmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum.

AK Parti'nin yolu milletin yolu, davası milletin davası, gücü milletin gücüdür. Böyle bir misyonla yola çıkmış ve girdiği her seçimden birinci çıkarak 18 yıldır iktidarda kalmış bir parti mensuplarına düşen görev hep daha iyisine çalışmaktır.

Başkan Erdoğan:



"Türkiye'yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız. Cumhur İttifakı'yla birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız." pic.twitter.com/cEFb8EQtzn — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 19, 2021

'KARŞIMIZA ÇIKAN ENGELLERİ UNUTMADIK'

Karşımıza çıkan engelleri unutmadık unutmayacağız. AK Parti'nin ülkeyi yönetmesini engellemek için sergilenen ahlaksızlar, yapılanları unutmadık. FETÖ'nün milli iradeyi esir almak için giriştiği saldırıları da bunların borazanlığı yapanları da hep hatırlayacağız.

Başkan Erdoğan:



"Ülkemizi demokraside, ekonomide muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle mücadele ettik. 18 yılda önümüze çıkartılan engelleri asla unutmadık, unutmayacağız." pic.twitter.com/f1Jn4a5czW — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 19, 2021

'BU KOKUŞMUŞ ZİHNİYETTEN BU ÜLKEYE HAYIR GELMEZ'

Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada dengeleri değiştirecek bir konuma ulaşmıştır. Her projemizi engellemeye çalışanlara bakamayın. Her yatırımdan onlar da istifade ediyor. Milletimiz 'istemezükçülerin' gerçek yüzünü gördüğü için 18 yıldır hiçbirine rağbet etmiyor.

Başkan Erdoğan:



"Kendi partileri içerisindeki tacizlerin, tecavüzlerin ve hırsızlıkların hesabını veremeyenlerin bu ülkenin topyekun yönetimine talip olmaları tam bir kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten ülkeye hayır gelmez." pic.twitter.com/kkr0YoIzZq — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 19, 2021

Eski Türkiye kalıntısı polemiklerle siyaset yapıyormuş gibi vakit öldürüyorlar. Kendi partileri içindeki tacizlerin hesabını veremeyenlerin, bu ülkenin yönetimine talip olmaları kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten bu ülkeye hayır gelmez.

"REFORM GÜNDEMİMİZİ BELİRLEDİK"

Türkiye'yi daha da ileriye götürecek reform adımlarımızı oluşturmaya başladık. Reform gündemimizi belirledik. Reformlar kamuoyuna sunma aşamasına geldi.