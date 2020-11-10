Başkan Erdoğan: "İstiklal harbi daha güçlü bir şekilde sürüyor"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle yad ediyoruz.

Millet vatan ve medeniyet merkezli bu tarihi mücadele elbette kolay olmadı.

Yıllarca bu ülkeyi siyasi-ekonomik bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar her yolu ve yöntemi deneyerek üzerimize geldiler.

Kendilerine içeride imtiyazlarını kaybetmenin vermiş olduğu kin ve nefret dolu mankurtlar bulmakta da zorlanmadılar.

HEP SAMİMİYDİK

Allah şahittir ki, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek, devletimiz güçlenecek derken hep samimiydik.

VERİLEN NOTLARIN OBJEKTİF OLDUĞUNU KİMSE SÖYLEYEMEZ

Uluslararası kredi derecelendirme kurumlarının verdiği notların objektif olduğunu söyleyecek kimse çıkamaz.

Dünyadaki genel ekonomik sıkıntılar koronavirüs ile daha da arttı.

Milletimize verdiğimiz her sözü yürekten inanarak ifade ettik.

Bugün Türkiye sınırları dışında da güç ve umut kaynağı ise bunu milletimizle verdiğimiz mücadeleye borçluyuz.

Temel göstergelere baktığımızda nasıl mesafe katettiğimizi daha iyi anlıyoruz.

Ülkemizdeki toplam yabancı sermaye yatırımları 223 milyar dolara ulaştı.

Enerji üretimimizdeki yerlilik oranı yüzde 62'yi geçmiştir.

Bölgesel ve küresel her meselede sözü dinlenen, tarafı ağırlık kazanan bir ülke konumuna yükseldik.

Sıkıntılarımız elbette var. Hiçbiri üstesinden gelinmeyecek hususlar değil.

GEREKÇESİNİ SÖYLEYECEK KİMSE ÇIKMAZ

Doğu Akdeniz'de somut örneğini gördüğümüz üzere, Türkiye'ye karşı haksız hukuksuz, adaletsiz girişimlerde bulunanların kayıtsız şartsız desteklenmesinin gerekçesini söyleyecek kimse çıkamaz.

2013 mayısında tuttuk IMF'e olan borcumuzu sıfırladık ve artık IMF ile borç noktasında en ufak bir ilişkimiz kalmadı.

TARİHİ BİR MÜCADELE VERİYORUZ

O gün kapitülasyon bu defa IMF.

Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon prangası ile modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere şimdi de tarihi bir mücadele veriyoruz.

Tüm gücümüzle çalışıyoruz. Üretim, yatırım, büyüme, ihracat odaklı bir anlayışla önümüze çıkarılan siyasi engelleri birer birer aşarak yolumuza devam ediyoruz.