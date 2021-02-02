Başkan Erdoğan: İçimiz soğumadı istisnasız herkes destek olmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hükümete geldikten sonra açıkladığımız ilk 6 aylık acil eylem planımızda, 'Bütün yollarımız duble yol olacak' dediğimizde bunu dalga konusu yapmışlardı. Tabii biz kulak asmadık. Kollarımızı sıvadık ve çalışmaya başladık. Görevi devraldığımızda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Bugüne kadar 22 bin kilometre daha bölünmüş yol kazandırdık.

"HERKES DESTEK OLMALI"

Bu ülkede yaşayan istisnasız herkesin trafik güvenliği hususundaki çalışmalara destek vermesi şarttır. Türkiye, dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu. Trafik kazalarında içimizin soğuması, kalbimizin mutmain olması için görmemiz gereken rakam sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acıdır. Trafik güvenliği yaya, motosikletli, bisikletli, engelli ve yaşlılar gibi kullanıcıların korunması öncelikli alanlarımız arasındadır.