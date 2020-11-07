Başkan Erdoğan Göksun yolunun adını açıkladı

Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerindeki tünellerin açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "64,1 km uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 viyadük, 6 adet köprülü kavşak bulunuyor." dedi. Başkan Erdoğan, yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

BU YOLUN İSMİNİ EDEBİYAT YOLU OLARAK BELİRLEDİK

Bugün Kahramanmaraş'ta Tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak bir eserin açılışının heyecanını yaşıyoruz. Bu proje stratejik bir yatırımdır. 61,1 km uzunluğundaki bu yolda 11 çift tüp tüneli, 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik.

Kahramanmaraş Göksun arasındaki 80 km'lik mesafe 80 dk'da geçiliyordu. Şimdi bu yolun mesafesini 16 km kısalttık, seyahat süresini 41 dakikaya indirdik. Zamandan 75 milyon TL, akaryakıttan 55 milyon TL tasarruf ediyoruz. Edebiyat Yolu Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep Devlet Yolu ile birleşiyor.

Unutmayın yol medeniyettir ve bugün güzel bir medeniyet unsurunun adımlarını atıyoruz. Hayırlı olsun.