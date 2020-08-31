Başkan Erdoğan Giresun'da konuştu

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sevgili Giresunlular, Dereli'nin saygıdeğer güzel insanları, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasret, muhabbetle selamlıyorum.

Giresun 22 Ağustos günü merkeziyle Dereli'siyle, Espiye'siyle, Doğankent'i, Tirebolu, Görele, Güce, Yağlıdere'siyle ancak 50 yılda rastlanabilecek büyük yağış felaketine maruz kaldı. Bu felakette ilçelerimizde ve köylerimizde çok sayıda ev, işyeri, altyapı zarar gördü.

DEVLET VATANDAŞIN YARDIMINA KOŞMUŞTUR

Tüm siz değerli kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Ebediyete intikal eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan ailelerine, özellikle sabırlar diliyorum, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Devlet felaketin ilk anından itibaren kurumları ve imkanlarıyla vatandaşın yardımına koşmuştur. İçişleri Bakanımız felaket gününden beri ekibiyle birlikte burada çalışmaları koordine ediyor.

36 İLDEN EKİPLERİMİZ GÖREV ALDI

Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Ulaştırma Bakanlarımız başta olmak üzere ilgili bakanlarımız kendi görev alanlarıyla ilgili her hususu yakından takip ediyor. Çeşitli kurumlarımız 1264 araç ve 3 bin 672 personel ile çalışmalarda yerlerini almışlardır. Arama-kurtarma, afet kaldırma çalışmalarımız için 36 ilden ekiplerimiz görev yapmıştır. Sivil toplum kuruluşlarımız da çalışmalara iştirak etmişlerdir.

172 VATANDAŞIMIZ KURTARILDI

Mahsur kalan 172 vatandaşımızı hamdolsun sağ salim kurtarmışlardır. Şu ana kadar asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 47 vatandaşımızın tamamı taburcu edilmiştir. Halen 5 insanımız kayıptır. En son kaybımızı bulana kadar çalışmalar sürecektir.

Yol, su, elektrik gibi birkaç istisna yer dışında halkın istifadesine sunulmuştur. Kapanan 118 köy yolu açılmıştır. Halen temizlik çalışmaları devam ediyor. 101 bin metreküpün üzerinde rüsumat kaldırılmıştır. Bu rakam 920 bin metreküpe kadar çıkabilecektir. Dereli'de 80 bin metreküp rüsumat temizliği yapılmıştır. Afet bölgesinde 43 bina yıkılmış, 94 bina acil yıkacak şekilde ağır hasar görmüş, 492 bina hafif hasar almıştır.

ESNAFA 50 BİN LİRA HİBE EDİLECEK

Giresun'a 73 milyon liralık ödenek gönderildi. Dün gece imzaladığım kararla tek seferde 20 milyon liralık bir kaynağı AFAD'a aktardım. Hazine ve Maliye Bakanlığımız afetten zarar gören yerlerde mücbir durum ilan etmiş ödemeleri ertelemiştir. Esnafın 50 bin liraya kadar olan zararı hibe edilecek.

Ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi için afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur.

Üreticilerimize verilecek tarımsal destekleme ödemeleri erkene alınarak 8 milyon TL ödeme yapılmıştır.

Konut, iş yeri ve diğer hasarlar için 6.5 milyon lira nakdi yardım yapıldı.

Toplam keşif bedeli 1 milyar 290 milyon TL'yi bulan proje hayata geçirilecektir.

Afetin izlerini ortadan kaldırmak için her türlü tedbiri aldık. Yatırımları planladık. Çalışmalara başladık.

KONUTLARIN İNŞAASINA BAŞLANDI

Dereli'de 142 konuta başlandı, Doğankent'te 120 konut yapılacak. Köylerimizde 250 köy konutu inşa edilecektir, altında ahırı olacak, üstünde de konutu olacak.