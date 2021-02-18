Başkan Erdoğan genç sporculara canlı yayında müjde verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, programda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ülkedeki spor altyapısına büyük yatırımlar yapıldığını belirtti, "Türkiye bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor altyapısında da çağ atlamıştır." dedi. Erdoğan, çocukluk döneminden bir anı anlattı, "Gayemiz gençler bunu yaşamasın" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sporculara destek olunması gerektiğini, spor ile eğitimin birbirinden ayrı düşünülmesinin doğru olmadığını ifade etti.

Erdoğan, altyapı yatırımlarına dikkat çekti, tesis sayısı ve sporcu sayısındaki artışı aktardı. Erdoğan, burs imkanları tek tek saydı.

Başkan Erdoğan, çocukluğundan samimi bir anı da paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ MESAJLAR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bu güzel program vesilesi ile sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyorum. Rabbim'in bizleri koronavirüs belasından bir an önce kurtarmasını niyaz ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile üniversitelerimizin hayata geçirdiği programın hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizi uluslararası yarışmalarda başarı ile temsil eden gençlerimizin aynı başarıyı eğitim hayatlarında da göstereceğine yürekten inanıyorum. Bizim zamanımızda spora gerekli önem verilmez, spora ilgisi olan çocuk 'hayta' olarak tanımlanırdı. Kağıttan top yapar, sokak aralarında oynardık. Direnerek profesyonel spora geçen arkadaşlarımızın eğitimleri genelde yarım kalmıştır.

Akademik çalışmalarda başı çeken kurumların eğitimde de başarılı olması kesinlikle tesadüf değildir. Sporculara hak ettikleri değeri verdiğimizde bizim üniversitelerimizde de bu başarının sağlanacağını düşünüyorum.



FAAL SPORCU SAYIMIZ 3 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor altyapısında da çağ atlamıştır. Ülkemizdeki toplam tesis sayısını 1575'ten 3903'e yükselttik. Artık büyük çoğunluğu ömrünü tamamlamış olan staydumları yıkıp yerlerine yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Stadyumlardan 32'sini tamamladık, 12 stadyumun yapımı devam ediyor, 4'ünün de proje ve ihale süreci sürüyor. Faal sporcu sayımız ise son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 bine ulaştı.

Faal sporcu sayımız, burası ilginç, yürüttüğümüz çalışmalar sonucu 206 binden 3 milyon 603 bine ulaştı. Spordaki başarılarımızı artırmak için en önemli yatırımlarımızdan biri de sporcu eğitim merkezleridir. Toplam bin 671 sporcu yetiştiriyoruz. Okul dersleri ve spor altyapıları için özel eğitim veriyoruz.