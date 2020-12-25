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Başkan Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti, gazetecilere pestil ve köme ikram etti. Erdoğan, gazetecilere, "Bunu yiyene korona gelmez" dedi.

Başkan Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Ömer Öztürk Camii'ne geldi. Burada namaz kılan Erdoğan çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"BUNU YİYENE KORONA GELMEZ"

Erdoğan açıklamalarının ardından caminin yakınında bulunan yöresel ürünler dükkanına gitti. Erdoğan yürüyerek gittiği dükkanda yolda vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Erdoğan, yöresel ürünler dükkanında çıktı ve gazetecilere pestil ve köme ikram etti. Erdoğan, gazetecilere, "Bunu yiyene korona gelmez" dedi.

Erdoğan daha sonra makam aracına bindiği sırada da vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı. Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

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