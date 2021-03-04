Başkan Erdoğan duyurdu: Son aşamaya gelindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Ecobank önemli bir kuruluş haline geldi. Ecobank üyesi olmayan ülkelere üyelik çağrısını tekrarlıyorum." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu toplantıyla zirve dönem başkanlığını Pakistan’dan devralırken Bakanlar Konseyi Başkanlığını da Türkmenistan’a devrediyoruz.

Bu küresel felakete karşı mücadeleyi güçlü dayanışma, bölgesel işbirliği ile kazanabiliriz. Teşkilattan bu amaçla istifade etmeliyiz.

Dönem başkanlığımız süresince açıkladığımız önceliklerle teşkilatımızı güçlendirmeye odaklandık. Küresel salgının meydan okumasına rağmen çalışmalarımızı sürdürdük.

17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır.

Dost, kara günde belli olur inancıyla 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık. Yerli ve milli aşı çalışmasında büyük mesafe kaydettik. Bu küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz. Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici niteliği, şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir. Ticari faaliyetlerin artırılması için büyük potansiyele sahibiz. Ancak kuruluştan bu yana ekonomik işbirliği seviyesine ulaşılamadığı bir gerçektir.

ERDOĞAN'DAN EKOBANK ÇAĞRISI

İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Ecobank önemli bir kuruluş haline geldi. Üye ülkelerinin finansmanının artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ecobank üyesi olmayan ülkelere üyelik çağrısını tekrarlıyorum. Gerçekleştirdiğimiz altyapı projeleriyle ulaştırma alanında büyük yol kat ettik. Osmangazi ile Marmara Denizi'ni Kuzey-Güney doğrultusunda faaliyete geçirdik. Demiryolu projeleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantıları pekiştirecektir. Türkiye'nin öncülüğünde tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Hazar Geçişi doğu ile batı arasındaki etkileşimi artıracaktır. Çin'e ve Çin'den Türkiye'ye düzenli seferlerin açılmasından memnuniyet duyuyoruz.

2021 senesi turizm sektörü açısından kayıpların telafi edilmesi gereken bir yıl olması için hazırlıklara başladık. Karşılıklı işbirliği geliştirmeye hazırız.

2025 Vizyon Belgesi'nde öngörülen projelerin finansmanında kullanılmak üzere Vizyon Fonu'nun kurulmasını destekliyoruz. Teşkilatımızı sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmek için daha çok sahiplenmeli ve reform sürecini devam ettirmeliyiz.

Kardeşimiz Azerbaycan, Ermeni işgalindeki topraklarını destansı bir zaferle azad kılmıştır. Teşkilat olarak Azerbaycan’la tam dayanışma içerisinde olacağımıza inanıyorum. Ermenistan’ın da atacağı adımlarla bölgesel istikrarın yanında olmasını ümit ediyoruz. Asya’nın kalbinde bulunan Afganistan’da çatışmaların sonlandırılması ve barışın temsili konusunda tarihi dönemece girmiştir.

Tüm üyelerimizi KKTC ile ilişkileri her alanda geliştirerek yardımcı olmaya davet ediyorum. Terörle mücadele ve uluslararası ilişkiler salgın şartlarında da önemini korumuştur.