Başkan Erdoğan: Dünyada en çok aşı çalışması yapan 3. ülkeyiz

Başkan Erdoğan, konuşmasında bilim ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, yerli aşı çalışmalarına da değindi. Erdoğan, "DSÖ verilerine göre, ABD ve Çin'den sonra en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız. İnşallah kendi aşısını tasarlayan, geliştiren ve pazarlayan bir ülke olarak uluslararası arenada önemli bir oyuncu haline geleceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni düzenlendi. Törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, bilimsel çalışmalara ilişkin önemli tespitler ve değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, yerli koronavirüs aşı çalışmalarındaki son durumu açıkladı, DSÖ verilerinden dikkat çeken bir veriyi paylaştı. Erdoğan, yerli aşı ile arenada önemli bir oyuncu olma hedefine vurgu yaptı.

"144 MADALYA, 8 MANSİYON ÖDÜLÜ"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu yıl TÜBİTAK Ödülleri'nde 18 bilim insanımıza TÜBA Ödülleri'nde ise 43 bilim insanına takdirlerimizi iletiyoruz. 2020 yılın ödül almaya hak kazanan insanlarımızı tebrik ediyorum. Bu arkadaşlarımızın başarılarını diğer bilim insanlarını da teşvik edeceğine inanıyorum. Her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye son 18 yıl ortaya koyduğu başarıları ilim ve irfana sahip çıkmasına borçludur. Sizlerin ortaya koyduğu her yeni çalışma, bilim dünyasında Türkiye'nin varlığını kadim medeniyetimizin gücünü ifade ediyor. Her bilim insanımızın yanında olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.

Eğitimi ve bilimsel çalışmayı desteklemeyi önceliklerimizin en başına yerleştirdik. Daha önceki dönemlerde kısırı ideolojik bakış açılarıyla eğitim-öğretim üzerine kurulan bariyerleri kaldırdık. Zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkararak lise seviyesinde okullaşma oranını yüzde 100'e yaklaştırdık. En büyük atılımlardan birisini de yükseköğretimde gerçekleştirdik, üniversite sayımızı 207'ye çıkardık.

Şimdi okul öncesi eğitime odaklandık. Biz geldiğimizde yüzde 10 civarında olan okul öncesi eğitimini 5 yaş civarında şimdi yüzde 75'e çıkardık. Hedefimiz yüzde 100'e çıkarmaktır.

Son 2 yılda 159 öğrencimiz uluslararası ve bölgesel bilim olimpiyatlarında 144 madalya ve 8 mansiyon ödülü ile döndü.

Bir ilmin sadece eyleme dönüşmesi yeterli değildir. Gerekli olan faydalı hale gelmesidir.

Biz yeni bir teknoloji geliştirdiğimizde sefaletin, o coğrafyalardaki hayatı değiştirmek için kullanırız. Tüm bilim adamlarından beklenen duruş da budur.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Sizlerin laboratuvarlarda, AR-GE merkezlerinde yaptığınız çalışmaların somutlaşması çok önemlidir. Bilim adamlarımızın sağlık alanında da elde ettikleri başarıları dikkatle takip ediyoruz.

Salgın henüz ülkemiz sınırlarına dayanmadan kurduğumuz TÜBİTAK Covid-19 Platformu ile bilim seferberliği başlattık. Aşı ve ilaç odaklı 17 proje yürütülüyor. Birlikte geliştirme modeli kullanılıyor. Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz aşamasına başlamak üzere. İnaktif olarak daha etkin olmaya aday bir aşı çalışmamız da devam ediyor. DSÖ verilerine göre, ABD ve Çin'den sonra en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız. İnşallah kendi aşısını tasarlayan, geliştiren ve pazarlayan bir ülke olarak uluslararası arenada önemli bir oyuncu haline geleceğiz.

"100 ARAŞTIRMACIYI ÜLKEMZE KAZANDIRACAĞIZ"

TÜBA'nın başlattığı proje kapsamında pek çok eser genç kuşaklarla buluştu. 2025 yılında Dünya Bilim Forumu'na ev sahipliği yapmaya talip olduk. Ülkemizi, kendi vatandaşlarımız yanı sıra dünyadaki tüm bilim insanları için cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.

Tüm bilim insanlarımızı kıymetli çalışmaları için tebrik ediyorum. Bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak, alanının en iyisi 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Sahip olduğumuz sinerji ve potansiyelin bizleri hedeflerimize ulaştıracağına inanıyorum. "