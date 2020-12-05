Başkan Erdoğan dev projeyi hizmete açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kars ve Sarıkamış Kayak Merkezi'ne ulaşımı kolaylaştıracak olan Sarıkamış-Karakurt-Horasan bölünmüş yolunun hizmete açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadeleleri neticesinde hamdolsun bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor. Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da gururla dalgalanıyor." ifadelerini kullandı.

KESİNTİSİZ ULAŞIM HİZMETİ

Karakurt-Horasan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standartında kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşmuş oluyoruz. Proje yıllık toplam 29 milyon TL tasarruf sağlayacaktır. Yolun açılmasıyla birlikte Kars'ın cazibenin daha da artacağına inanıyorum. İşçisinden mühendisine bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

KADİM DEĞERLERİMİZE KAST EDİLMESİNE RIZA GÖSTERMEDİK

Tarih boyunca haysiyetini ve şahsiyetini bitiren toplumlar hep kendilerini zillet çukurunda bulmuştur. Kadim değerlerimize kast edilmesine rıza göstermedik. Terörden kaçanlara kapımızı açtık. Tek parti CHP'si gibi ülkemize sığınanları teslim edenlerden olmadık.

KARABAĞ SEMALARINI ARTIK PAÇAVRALAR DEĞİL, HİLAL VE YILDIZ SÜSLÜYOR

Suriye'de adaletin, Irak'ta barış ve istikrarın, Libya'da meşruiyetin yanında tavır alırken daima şahsiyet ve haysiyetle davrandık. Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadeleleri neticesinde hamdolsun bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor. Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da gururla dalgalanıyor.

FRANSA'YA SERT TEPKİ: MARSİLYA'YI ERMENİSTAN'A VEREBİLİRLER

Fransa Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir. Fransa sorunun parçası olduğunu ispatladı.

İŞTE SARIKAMIŞ-KARAKURT-HORASAN YOLU