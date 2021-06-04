Başkan Erdoğan Denizkurdu Tatbikatı'ndan seslendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

TSK disiplini, yetenekleri ve kararlılığı bakımından dünyanın en hazır ordularındandır. Doğu Akdeniz'den Suriye ve Libya'ya uzanan operasyonlarda bunu görmüş olduk.

Tüm tatbikatlarda "dosta güven düşmana korku" verdik. TSK içindeki hainlerden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor.

Ulusalarası hukuka uygun olarak Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki tatbikatın başarıyla yürütüldüğünden büyük memnuniyet duydum. Gelecekte de TSK'yı desteklemeye devam edeceğiz. Başkomutan olarak tüm askerlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Milletimizin huzuru için toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Destanlar yazan kahramanlarımıza başarılar diliyorum.