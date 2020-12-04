Başkan Erdoğan: CHP'nin şirazesinin kaybolduğu ortaya çıkmıştır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya’da ilk cuma namazı 24 Temmuz 2020'de kılınmıştı. Başkan Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

KILIÇDAROĞLU'NA TAZMİNAT DAVASI

Eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleri ile hukuk içerisinde bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur bunu da öğrenmesi lazım.

CHP ÖRGÜTLERİNDE CİNSEL SALDIRI İDDİALARI

Bu konularla ilgili başından itibaren, her zaman temiz belediyecilik, ahlaki belediyecilik vs. bu tür şeyleri konuşan bu zat, tabanına sahip olamadığının uygulamasının ortaya koymuş vaziyettedir. İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır. İstinaftadır, buradan da ne çıkacağı belli değildir. CHP'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışı ile CHP istikametini kaybetmiştir. İstikametini toparlaması da çok zordur.

KORONAVİRÜS AŞISI

Çeşitlilik kesinlikle var. Bizim Uğur bey ile ben de bakanımız da görüştü. Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Bu konuyla ilgili olarak şahsen benim de aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız. Covid konusunda ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz bir an önce vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır.

FRANSA'NIN SKANDAL 'DAĞLIK KARABAĞ' KARARI

Sorunuz çok çok yerinde. Her şeyden önce MİNSK bir arabulucu gruptur. Kalkıp da bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmesi manidardır. Fransa'nın bir defa arabulucu hüvviyeti zaten kaybolmuştur. Niye? Sen arabulucusun. Macron Fransa'nın başına beladır. Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim o'dur ki, bir an önce Fransa Macron belasından kurtulsun. Aksi takdirde 'sarı yelekliler'den kurtulamayacak. Sarı yelekliler daha sonra kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Böyle bir bela ile karşı karşıya.

Bakanlar içinden de olumsuz karar alanlar var. Şu anda değerli kardeşim Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. 'Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler' dedi. Aynı tavsiyeyi ben de veriyorum. Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır. 28 yıldır buralar işgal altında. ABD'de Rusya da bunu kabul ediyor. Fransa da bunu kabul ediyordu. Azeri kardeşlerimiz göbeğini kendileri kestiler. Hayırlı olsun diyoruz. Salı günü ben de nasip olursa oradaki törenlere eşimle katılacağım.

KORONA'YA YAKALANAN KADİR TOPBAŞ'IN SAĞLIK DURUMU

Bu sabah oğlu ile görüştüm. Şu anda daha iyiye gidiyor dedi. Maalesef bir sıkıntılı dönemi atlattı. 15-16 gün önce kendisiyle görüştüğümde durum böyle değildi. Sonrasında olumsuz bir hava esti. Temenni ederiz ki yoğun bakımdan bir an önce çıkar. Duadayız.