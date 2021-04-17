Başkan Erdoğan: "Bizi durdurmak için her türlü alçaklığa imza attılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstismar araçlarını kaybetmemek uğruna, her türlü alçaklığa imza attılar. Kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sözlerimin hemen başında vefatının 28. yıldönümü olan 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. İnşa ettiğimiz bu köprümüzle bölgemize gurur verici yatırımı kazandırmış bulunuyoruz. Toplam yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü su altında kalan Batman-Midyat yolunun Hasankeyf'le olan irtibatını sağlayacaktır. Zamandan ve akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf edilecektir. Batman-Mardin-Habur Sınır Kapısı'yla da irtibat sağlayacak bu köprü bölge ticaretine çarpan etkisi olacaktır. Tüm kurumlarımızı işçisinden mühendisine tebrik ediyorum. Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Eser, yatırım ve hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz.

DAHA BÜYÜK ESERLER YAPARAK CEVAP VERDİK

Bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. İstismar araçlarını kaybetmemek adına her türlü alçaklığa imza attılar. Kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler. Baraj yaptık, müteahhitleri tehdit ettiler, havalimanı yaptık iftira ettiler, okul yaptık öğretmenlerimizi şehit ettiler. Kütüphane yaptık, ateşe verdiler. Bölgeye yatırım getiren iş adamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Belediye araçlarını halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur hendek açmak için kullandılar. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük eserler kazandırarak verdik.

SIRAYA GİRDİLER

Ilısu Barajı'nın inşa sürecinde karşılaşılan süreci halkımız biliyor. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Mimar Sinan'ın dediği gibi" Yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde" diyerek yolumuzda yürüdük.

Yolları, hastaneleri, havalimanlarını diline dolayanlar yatırımlar hizmete girdiğinde kullanmak için sıraya girdiler.

CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORUNU KIRDIK

Atalarımız "Hizmet eden izzet bulur" diyor. Biz de milletimize hizmetkar olmaktan daima şeref duyduk, iftihar ettik. Milletimizin azmiyle her şeyin üstesinden gelebileceğine yürekten inandık. Cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımların kat be kat fazlasını son 19 yılda yaptık. Bilhassa ulaştırma alanında Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık.

İhracatta, sanayi üretiminde her ay yeni rekorların haberini alıyoruz. Mart'ta ihracatımız yüzde 42 oranında artışla tüm zamanların en yüksek rakamı olan 18.9 milyar dolara ulaştı. Sıkıntılarımız var ama geleceğe umutla bakmak için pek çok şeye sahibiz.

Otoyol uzunluğumuzu 3523 kilometreye yükselterek iki katından fazla artırdık. 83 tünel varken 435'e yükseldi. Tünel uzunluğu 50 km'den 535 km'ye ulaştı.

Demiryolu ağlarımızı sıfırdan yapmışcasına yeniledik, modernize ettik. Şehirlerimize metrolar, tramvay hatları kazandırdık. Havaalanlarımızı 56'ye çıkarak havayolunu halkın yolu haline getirdik.

YABANCILAR GIPTA EDEREK BAKIYOR

Artık yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde yollarımıza, köprülerimize, havalimanlarımıza gıpta ile bakıyor. Sağlık hizmeti için vatandaşımız yurtdışına gitmiyor, şifasını ülkemizdeki hastanelerde arıyor.

20 MİLYON DOZ AŞIYI UYGULADIK

20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık. 2020 yılı yüzde 1.8 gibi önemli bir büyüme rakamlarıyla kapadık. Türkiye ekonomisine dair karamsar tablo çizen uluslararası kuruluşlar rakamlarını düzeltmeye başladı. Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Batılı basın yayın organları tarafından örnek gösteriliyor.

Tüm umutlarını Türkiye'nin tökezlemesine ülkemizin kaosa ve sürüklenmesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz.