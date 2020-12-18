Başkan Erdoğan: "Bazıları şaşırıyor, hatta çıldırıyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı Açılış Töreni'ne, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, Kağıthane'ye 620 yataklı devlet hastanesinin müjdesini verdi, "Kısa sürede tamamlıyoruz" dedi. CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarına ateş püsküren Erdoğan, parti yöneticilerinin suskunluklarına vurgu yaptı, "Bu kadar tacizler, tecavüzler oldu partilerinin içinde, sesleri çıktı mı? Çıkmadı! Biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini..." dedi. Erdoğan, muhalefetin AK Parti'ye karşı sergilediği tutumu ise, 'Katıksız Faşizm' olarak yorumladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programına İstanbul'da devam ediyor. Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camisi'nde kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada canlı bağlantı yöntemiyle Kağıthane Meydanı Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, programda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarını hatırlattı, "Biz bunların ciğerini biliriz" dedi. Demokrasi, hak ve özgürlükler açıklaması yapan muhalefetin AK Parti'ye karşı tutumunu ise, 'Katıksız Faşizm' olarak değerlendirdi.

Erdoğan, Kağıthane'deki 620 yataklı devlet hastanesinin kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

620 YATAKLI DEVLET HASTANESİ MÜJDESİ

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Pek çok alanda Kağıthane'yi İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Seyrantepe'de yapımı devam eden 620 yataklı hastaneyi kısa zamanda inşallah tamamlıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri sürüyor. İlçemize 2 millet bahçesi kazandırma çalışması içerisindeyiz.

Teker teker saymaya kalksak saatler günler sürecek çalışmalar sayesinde Kağıthane'yi geleceğe hazırlıyoruz. Belediye başkanımızı ve ekibini, çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Değerli arkadaşlar, seçimlerde şehirlerimizi kendi hikayeleri ile donatma sözü vermiştik. Bu yatırımları hayata geçiriyoruz. Millet kıraathaneleri, millet bahçeleri, restorasyonlar ile şehirlerimizin çehresini değiştiriyoruz. Sosyal destek programları ile milletimizin her kesimine hizmet götürüyoruz. Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz. Çok büyük engel ve tuzaklar ile karşılaşıyoruz. Ama bu tuzaklar, engeller hedefimize ulaşma konusunda çok daha azimli ve kararlı hale getiriyor.

"DIŞARIDAKİ ŞAŞKINLARI ANLIYORUM DA, İÇERİDEKİLERİ ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM"

Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor.

"AK PARTİ TUTUMLARI KATIKSIZ FAŞİZM"

Dışarıdaki şaşkınları anlayabiliyoruz, ama içerideki şaşkınlıkları anlamakta güçlük çekiyoruz. Ağızlarını her açtıklarında demokrasi hak ve hukuktan bahsedenlerin AK Parti'ye tutumuna bakınca katıksız bir faşizm görüyoruz.

Ne diyorlar, AK Parti'yi kapatacağız, AK Parti'ye muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız diyorlar.

CHP'YE TECAVÜZ TEPKİSİ: BİZ BUNLARIN CİĞERLERİNİ BİLİRİZ

Bu kadar tacizler, tecavüzler oldu partinizin içinde, sesleri çıktı mı? Çıkmadı! Biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini... Biz 2023'e kadar Milletimize bu gerçekleri ve projelerimizi, yaptıklarımızı bıkmadan usanmadan anlatacağız. 2023 hedeflerinin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu her vatandaşımıza anlatacağız.