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Başkan Erdoğan bakan Pekcan'ı yalnız bırakmadı

Başkan Erdoğan, koronavirüs nedeniyle vefat eden Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci'nin cenaze törenine katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan'ın 89 yaşındaki annesi İhsan Kadaifci, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Kadaifci için Tuzla'daki Mercan Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Kılınan namazının ardından Kadaifci'nin cenazesi defnedilmek üzere, Tuzla Merkez Mezarlığı'na götürüldü.

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