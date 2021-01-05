Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın iki lideri arasında saat 14:00'te başlayan görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştü. İkilinin Bahçeli'nin evinde görüşmesi ise kamuoyunda 'sürpriz' olarak nitelendirildi.

İKİLİ ARASINDA NELERİN KONUŞULDUĞU MERAK EDİLDİ

Cumhur İttifakı'nın iki lideri geçen hafta da bir araya gelmişti. Bu görüşmeden kısa süre sonra yapılan sürpriz ziyarette nelerin konuşulduğu merak edildi.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında 14:00'te başlayan görüşme sona erdi. İkili arasında hangi konuların ele alındığı henüz bildirilmezken, yaklaşık olarak 1.5 saat süren görüşmede, gündemde yer alan son gelişmelerin görüşüldüğü tahmin ediliyor.

DAHA ÖNCE DE EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.