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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 16.20'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye indi.

Başkan Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bakü'ye geldi.

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