Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

Rus Novosti ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Azerbaycan’a düzenleyeceği resmi ziyarette, başkent Bakü’de gerçekleştirilecek 'Zafer Gösterisi’ne katılacağını bildirdi.

Rus medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Rus Novosti haber ajansı, Bakü'deki bir diplomatik kaynağın, Erdoğan'ın "Karabağ savaşında elde ettiği zafer" vesilesiyle 10 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek bir askeri geçit törenine katılacağını doğruladığını aktardı.

Geçit töreninde, bazı Azerbaycan haberlerine göre, Ermenistan'ın Karabağ'da Eylül ayı sonlarında başlayan son savaş turunda Azerbaycan güçleri tarafından kontrol edilen muharebe mekanizmalarının gösterilmesi bekleniyor.

Rus Novosti haber ajansı, Türkiye'den yoğun destek alan Azerbaycan kuvvetlerinin, bu harekat sırasında somut bir saha ilerlemesi gerçekleştirebildiğini ve yakın zamana kadar tamamen Ermenistan tarafından kontrol edilen bölgenin büyük bölümlerini yeniden kontrol edebildiğini yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 9 Kasım gecesi Karabağ ve Azerbaycan'daki çatışmaları durduran üçlü bir deklarasyon imzaladı ve Azerbaycan'da mütareke'nin yürürlüğe girmesini denetlemek için Rus barış güçlerinin konuşlandırılmasıyla son savaş sırasında ele geçirdiği alanların kontrolünü elinde tuttu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikinci Karabağ savaşının patlak verdiği 27 Eylül tarihini “Şehitleri Anma Günü”, Ermenistan'ın teslim bayrağı çekmesi anlamına gelen 10 Kasım tarihinin ise bundan böyle her yıl “Zafer Bayramı” olarak kutlanacağını ilan etti.