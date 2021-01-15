Başkan Erdoğan: Aşının her hangi bir yan etkisi olmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında muhabirlerin "Yaptırdığınız korona aşısının yan etkileri oldu mu?" sorusuna "Şu ana kadar olmadı. Sapasağlamım. İnşallah 28 gün sonra ikinci aşıyı olacağım" dedi.

Dün akşam Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olan Başkan Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Erdoğan, aşının yan etkilerinin olup olmadığını soran muhabire, "Şu ana kadar herhangi bir yan etki olmadı. Sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız" ifadeleri ile yanıt verdi.

Başkan Erdoğan:



"(Aşı) Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım. 28 gün ikinci dozu alacağım." pic.twitter.com/pxHZXAbzCS — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 15, 2021

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yunanistan'ın aşı pasaportu olsun talebi, bizim açımızdan da değerlendirilecek bir konu. Şu anda Yunanistan böyle dedi diye böyle olacak diye bir şey yok. Bizim de dışişleri teşkilatımızla konuşmamız lazım. 1963'ten beri AB ilişkilerimizi olumlu götürme gayretindeyiz. Bu güne kadar verdikleri sözü tutmadılar. Şimdi yeni bir süreç içindeyiz.

Başkan Erdoğan:



"1963'ten beri Avrupa Birliği ile olan münasebetlerimizi hep olumlu istikamette götürmenin gayreti içerisindeyiz. Ne yazık ki bugüne kadar Avrupa Birliği bize verdiği sözleri hiç tutmadı." pic.twitter.com/LKxou2ZXyp — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 15, 2021

Bu arada da tüm bu görüşmelerde Yunanistan'la sayın Miçotakis'le bir görüşme talebi, bizim açımızdan da olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur. İstikşafi görüşmeler başlatılabilir dedik. Gerek özel temsilciliklerimiz, gerek Sayın Başbakan'la benim görüşmem... Bunların adımlarını atabiliriz dedik.

"SAVUNMADA ATACAĞIMIZ ADIMLARI HİÇBİR ÜLKE BELİRLEYEMEZ"

Savunma Sanayii'ne atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu bizim atacağımız adımlara bağlıdır. S-400'lerle birinci paketi halletmiştik. 2. paket de devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmelerimiz birçok konuda olacak. Bu konularla birlikte bunu da bu arada görüşeceğiz.

"BIDEN'LA BİRLİKTE ÇOK DAHA OLUMLU ADIMLAR ATMA TEMENNİSİNDEYİM"

Biden yönetiminin ne diyeceğini bilmeyiz. Bizim bildiğimiz tek şey var... Biz bir defa kendi savunma adımlarımızı, bir yerlerden izin alarak yapamayız. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesine asla izin vermeyiz. F-35'ler konumuz var. Biz bu konuda çok ciddi bir parayı ödediğimiz halde F-35'ler hâlâ verilmedi. ABD'nin bize yaptığı çok ciddi bir yanlıştır. Sayın Biden'ın görevi üstlenmesiyle birlikte çok daha olumlu adım atar ve bunları yoluna koyarız temennisindeyim"