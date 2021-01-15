Başkan Erdoğan aşı olurken Halk TV'de skandal sözler

İrfan Değirmenci "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da aşı yapılıyor şu sıralarda ama içeriden görüntü vermiyorlar. Sinovac aşısıdır diye düşünüyoruz. Başka ne olacak; hani garibana Sinovac da hali vakti yerinde olana BioNTech mi" sözleriyle kirli bir algı operasyonuna girişti.

Başkan Erdoğan aşı olurken Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci kirli bir algı operasyonuna girişti.



🔹Değirmenci'nin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapılıyor şu an. Sinovac aşısıdır diye düşünüyoruz. Garibana Sinovac da hali vakti yerinde olana BioNTech mi?" sözleri tepki çekti. pic.twitter.com/luC9Lt5YtL — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 14, 2021

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyadan skandal sözlere ilişkin "Malesef ki bunlara daha aşı bulunamadı türünün son örnekleri" şeklinde yorumlar yapıldı.

BAKAN KOCA: İNAKTIF AŞI, BİLİNEN EN KADİM AŞI YÖNTEMDİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'den getirilen CoronaVac aşısı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

Her geçen gün aşıyla ilgili yeni ve eksik ya da asılsız haberler yayılıyor. Neden inaktif aşı tercih edildiğini bir kez daha izah etmek istiyorum. İnaktif aşı, bilinen en kadim aşı yöntemdir. İnaktif aşılar, çocukluk çağı aşılamlarında yaygın olarak kullandığımız aşı türüdür.

Bu daha önce tecrübe ettiğimiz ve faydasından emin olduğumuz bir yöntemdir, temel bir kaidedir. Tecrübe edilmiş olanın tekrar tecrübe edilmesi gerekmez. Ayrıca ülkemizde devam eden aşı çalışmalarından önde giden üç tanesi inaktif aşılardır. Aşılama programının devamı açısından da bu önemli ve değerlidir.