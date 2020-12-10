Başkan Erdoğan: "Akıllarını başlarına alsınlar"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere geldiği Bakü’de Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Erdoğan ve Aliyev'in alana girişi ile birlikte tarihi Zafer Geçidi Töreni başladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Azerbaycan’a dün akşam saatlerinde gelmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

12.50: Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Bu önemli günde Azerbaycan'da olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev kardeşime bu nazik daveti nedeniyle teşekkür ediyorum. Şehit düşen aziz askerlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

İşgal altındaki toprakları, 30 yıllık aradan sonra Karabağ ile Azerbaycan halkı ile buluşturan kutlu neferleri tebrik ediyor, onları cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyorum. Milli Lider Haydar Aliyev'i de burada rahmetle yad ediyorum. Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşaAllah destan yazmaya devam edecektir.

Başkan Erdoğan:



"Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir." pic.twitter.com/TcmQLjchdd — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 10, 2020

Türkiye ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşları ile Azerbaycan'a destek vermiş. Yanında olmuştur. Büyük lider Haydar Aliyev'in "İki devlet tek millet" sözünü şiar aldık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Azerbaycan'ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildik. O nedenle Karabağ'ı yüreğimizde bir yara bildik. O nedenle bugün de sevincimizi paylaşmak, birlikte kutlamak için bir aradayız.

MÜCADELE BİTMEDİ

Karabağ'ın alınması mücadelenin bittiği anlamına gelmiyor. Bu mücadele bundan sonra da çok daha farklı devam edecektir.

TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMAMIŞLAR, BU HESAP SORULMALI

30 yılda taş üstünde taş bırakılmadığını gördük. Aliyev kardeşimin dediği gibi Fuzuli şehrinde bayrak asmaya bina bulunamamıştır. Mezarlıklar bile tahrip edilmişti. Camiler yıkılmış, minareler aynı şekilde tarumar olmuştu. Bütün bu hesabın sorulması gerekiyor.

Başkan Erdoğan:



"Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur." pic.twitter.com/oSjqimzzVV — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 10, 2020

BU BOYNUMUZUN BORCUDUR

100 masum sivil şehit edilmiş, analar yavrusuz, çocuklar anasız bırakılmıştır. Savaş sırasında da 416 kardeşimiz de yaralanmıştır. Savaş hukuku ağır şekilde ihlal edilmiş, isnanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Bunları görmeyenlerin vicdanları kararmış gözleri körleşmiştir. Bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.

Başkan Erdoğan:



"Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir." pic.twitter.com/EWX1a54jFI — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 10, 2020

ERMENİ HALKI KENDİLERİNİ FAKİRLİĞE MAKHUM EDEN DİASPORANIN ESARETİNDEN KURTULMALI

Karabağ'a katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplamaları gerekiyor. Ermenistan halkının da artık kendilerini geçmişin yalanlarıyla avutarak fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmalarını diliyoruz.

ALİYEV TÜM ACILARA RAĞMEN TAKDİRE ŞAYAN BİR ÇABA SARF EDİYOR

Aliyev kardeşim onca acıya rağmen kalıcı istikrar için takdire şayan bir çaba sarf etmektedir. Biz de bu çabayı destekliyor muhataplarında değerlendirilmesini istiyoruz. Şehitlerimizin sayesinde toprak bütünlüğü hamdolsun yeniden tesis edilmiştir. Artık hasret kaldığımız Terter çayının suyuna Azerbaycanımız kavuşmuştur. Şuşa başlarındaki duman artık dertli değildir.

ALİYEV'DEN AÇIKLAMA

12.25: Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

Kardeşim ‘Bu muharebede haklıdır’ demiştir. Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye’nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir. Bir daha bizim birliğimizi, haklarımızı tüm dünyaya göstermiştir. 44 gün süren çatışmada sonucunda galibiyetle işgale son verdik. 44 günün her günün bizim şanlı tarihimizdir.

Biz uzun yıllar bu sorunu dile getirdik. Savaş meydanında bu çatışmayı kazardık. Siyasi ve diplomatik zaferler meyvesini verdi. Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz parçasıdır.

Biz bu zamana kadar güç topluyorduk. Siyasi ve ülke dahilinde güçleniyorduk. Ordumuzu güçlendiriyorduk. Yıldan yıla bizim üstünlüğümüz daha da ortaya çıktı. Ermenistan bizimle rekabet edemedi.

'ERMENİSTAN'IN HAREKETLERİ HARBİ KAÇINILMAZ KILDI'

'Ermenistan kendi iradesiyle bizim topraklarımızdan çıkmazsa, harp yoluyla biz bunu gerçekleştireceğiz.' demiştim. Mukaddes Kuran-ı Kerim'e el basarak ant içmiştim ki Azerbaycan'ın arazisini koruyacağım.

Azerbaycan tarihi adaleti sağladı. Hak hukuk ağızda kaldı. Böyle olunca harp kaçınılmaz oldu. Ermenistan'ın hareketleri ve söylemleri harbi kaçınılmaz kıldı.

Bizim tarihi topraklarımızda getirilen Ermenistanları yerleştirmek cinayettir. Biz bunu görür ve hissederdik. Kendi sözümüzü dünyaya söyledik. Muharebeye 3 gün kala "Ermenistan yeni savaşa hazırlanıyor." demiştim ve öyle de oldu.

Eylül ayında Ermenistan Azerbaycan'ın topraklarını işgale kalkıştı ama onlara cevap verdik. 'Azerbaycan askeri ileri, toprağımızı geri almalıyız, işgalciyi cezalandırmalıyız.' dedim. 44 gün sonucunda 1 gün bile geri çekilmemiz olmamıştır. 30 yıla yakın kurduğu savunmayı yarıp geçtik.

12.05: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in alana girişi sonrası Bakü'deki tarihi tören milli marşların okunmasıyla başladı.

11.20: Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk bırakan Erdoğan daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Şehitler Hıyabanı’nda şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Erdoğan'a bu ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti.