Başkan Erdoğan açıkladı: "Bir Su Kanunu hazırlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz. Şurada yapılacak çalışmaların bu kanuna örnek olacağına inanıyorum" dedi.

Erdoğan, "Bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalardan satır başları;

Türk ekonomisine yıllık 427 milyon liraya yakın katı sağlanmıştır. Aralarında baraj suyu, içme, sulama tesislerinin yer aldığı toplam yatırım tutarı 5 milyar 200 milyon liraya varan bu tesislerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ikinci olarak 1. Su Şurası'nın da tanıtımını gerçekleştiriyoruz.

Başkan Erdoğan: (363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi)



🔹146,5 milyon metreküp su depolanmış günlük 299 bin metreküp su arıtılmış 418 bin 500 dekar alan arazi sulu tarıma açılmıştır.

🔹Ekonomiye 427 milyon liraya yakın katkı sağlanmıştır.#SuyunGücüMilletleBuluşuyor pic.twitter.com/HuuhEwSOK6 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 29, 2021

Fikirleri önerileri, tespit ve tenkitleri ile şurayı zenginleştirecek uzmanlara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Nüfusun hızla artması, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle su ihtiyacının arttığını görüyoruz. Su kaynakları giderek azalıyor. Bu daralma yoksulluğu ve açlığı beraberinde getiriyor. Yine biyolojik çeşitlilik azalmakta, insanın besin zinciri riske girmektedir. 2025 yılına kadar su kıtlığı yüzünden 700 milyondan fazla kişinin göç riski altında kalabileceği belirtiliyor.

Başkan Erdoğan: (363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi)



🔹Su stresi çeken bir ülkeyiz

🔹Su kaynaklarını Irak ve Suriye ile de paylaşmak durumundayız. Su meselesini ikili ilişkilerimizde tehdit veya pazarlık aracına hiç bir zaman dönüştürmedik#SuyunGücüMilletleBuluşuyor#SuVatandır pic.twitter.com/mFCIxg9wQj — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 29, 2021

Nüfusla birlikte artan gıda ve su talebi gelecekte bizi daha büyük sıkıntılar bekliyor. Bu karamsar tablodan ülkemizin etkilenmemesi de mümkün değil. Biz lanse edildiği gibi su zengini bir ülke değiliz. Su stresi çeken bir ülkeyiz. Elimizdeki su kaynağını Irak ve Suriye ile paylaşmak mecburiyetindeyiz. Bugüne kadar ikili ilişkilerimizde su konusunu tehdide dönüştürmedik.

HİÇBİR FARK YOKTUR

Suyumuzu korumak ile vatanımızı korumak arasında mahiyet olarak hiçbir fark yoktur. Tarımsal sulama sistemlerini geliştirmemiz ve yenilememiz gerekiyor. Kayıp kaçak oranlarını mutlaka azaltmalıyız. Mevcut kaynaklarımızı da çok daha verimli kullanmalıyız. Suyun gücünü milletle buluşturmak amacıyla sadece su alanına yaptığımız yatırımların bedeli 255 milyar lirayı geçiyor. Ülkemize 600'ü baraj olmak üzere 897 yeni tesis kazandırdık. Sınıfında dünyanın en büyük hacimli Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ile Deriner Barajı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Artvin Barajı'nın gövde çalışmaları sürüyor.

Başkan Erdoğan: (363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi)



🔹 Tarımsal hasılamız 334 milyar liraya yükseldi. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor.

🔹Bazıları bu gerçeklere gözlerini kapasa da Türkiye net ihracatçı bir ülkedir#SuyunGücüMilletleBuluşuyor #SuVatandır pic.twitter.com/Y3dUQhFA7y — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 29, 2021

Komşularımızla ikili ilişkilerde kaynak paylaşımını, su meselesini tehdit ve pazarlık konusu yapmadık. Bundan sonra da hakkaniyetli bu tavrımızı sürdüreceğiz.

Sadece su alanına yaptığımız yatırımların bedeli 255 milyar lirayı geçiyor.

81 vilayetimiz için İçme Suyu Eylem Planları hazırladık. Boğaz geçiş tüneliyle Asya ve Avrupa'yı dev su tüneliyle birleştirdik. 26 adet yer altı barajı inşa ettik. 2023'e kadar tamamlanan yer altı baraj sayısını 150'ye yükselteceğiz. Su arıtma teknolojilerine yatırım yapıyoruz.

MECLİS'TE SU KANUNU HAZIRLIYORUZ

Su yönetiminde yetki çalışmalarını önlemek amacıyla Meclis'te bir "Su Kanunu" hazırlıyoruz.

Biz birileri gibi kuru sıkı atmak yerine rakamlarla konuşuyoruz. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz sürüyor. Bazıları bu gerçeklere gözünü kapatıyor.

Başkan Erdoğan:



🔹2023 yılına kadar tamamlanan yeraltı baraj sayısını 157'ye yükselteceğiz.

🔹Günlük 315 bin metreküp suyu arıtarak tarımsal sulamada yeniden kullanılacak şekilde hizmete sunuyoruz. #SuyunGücüMilletleBuluşuyor#SuVatandır pic.twitter.com/lY15NolI7z — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 29, 2021

BİRİLERİ GİBİ KURU SIKI ATMAK YERİNE RAKAMLARLA KONUŞMAYI SEVİYORUZ

Koronavirüs salgınının tüm dünyada dengeleri altüst ettiği bir zamandan geçiyoruz. Güçlü sağlık altyapısı yanında tarıma ve suya bağlı gıda güvenliğinin stratejik önemi görülmüştür. 2020 son 19 yılda sağlıkla birlikte tarıma yaptığımız yatırımların da meyvesini topladığımız bir sene oldu. Geride bıraktığımız dönemde cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Biz birileri gibi kuru sıkı atmak yerine rakamlarla, oranlarla konuşmayı seviyoruz. Bunu da çiftçilerimize, aziz milletimize saygımızın bir gereği olarak görüyoruz. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor.

Burada salgın şartlarına rağmen canlarını dişlerine takarak tarlasını eken, üreten çiftçilerimize şahsım, milletim adıma teşekkürlerimi sunuyorum. Çiftçileri unuttunuz diyen birileri var ya. Ben buradan resmi rakam veriyorum. Bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız.