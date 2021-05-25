Başkan Erdoğan, ABD'li şirketlerle görüşecek

Hükümet Türkiye'nin doğrudan yatırım çeken ülke konumunu pekiştirmesi için harekete geçti.

Reuters'ın Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre Başkan Erdoğan, Çarşamba günü yaklaşık 20 ABD'li şirket yöneticisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.



🔹Görüşmede, Türkiye'deki yatırım olanakları ele alınacak. — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 24, 2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüşecek.

Dikkatler çarşambada

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran'daki NATO zirvesinde ilk kez bir araya gelecek.

O kritik görüşme öncesinde gözler çarşamba gününe çevrildi.

Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin yöneticisiyle görüşecek.

Türkiye'deki yatırım fırsatları

Görüşmenin ana gündemi Türkiye'deki yatırım ortamı olacak.

Başkan Erdoğan, Amerikan firmalarının yöneticilerine Türkiye'de yatırım gerçekleştiren uluslararası şirketlerin kazanımlarına dikkat çekecek ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatacak. Ardından, şirket temsilcilerinden gelen soruları yanıtlayacak.