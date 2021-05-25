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Başkan Erdoğan, ABD'li şirketlerle görüşecek

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticileriyle video konferans görüşmesi yapacak. Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatacak.

Hükümet Türkiye'nin doğrudan yatırım çeken ülke konumunu pekiştirmesi için harekete geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüşecek.

Dikkatler çarşambada

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran'daki NATO zirvesinde ilk kez bir araya gelecek.

O kritik görüşme öncesinde gözler çarşamba gününe çevrildi.

Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin yöneticisiyle görüşecek.

Türkiye'deki yatırım fırsatları

Görüşmenin ana gündemi Türkiye'deki yatırım ortamı olacak.

Başkan Erdoğan, Amerikan firmalarının yöneticilerine Türkiye'de yatırım gerçekleştiren uluslararası şirketlerin kazanımlarına dikkat çekecek ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatacak. Ardından, şirket temsilcilerinden gelen soruları yanıtlayacak.

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