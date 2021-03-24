Başkan Erdoğan: "75 kişilik MYK ile yola devam"

Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir Merkez Karar Yönetim Kurulu değil 75 kişilik bir MKYK ile devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre bugün yapılıyor.

Kongrenin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi. Kongre alanına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre salonunun dışındaki partililere seslendi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"Sizleri böyle anlamlı bir buluşmada özellikle kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Biraz sonra 7. Olağan Büyük kongremizi yapacağız. Şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarımı istediğimde, üye sayımız 13 milyon 500 bindi. Bırakın Türkiye'yi dünyada böyle bir siyasi parti yok. Ve hamdolsun bir milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık beş milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında da ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok. Türkiye'de zaten yok. Ve artık önümüzde 2023 var. Bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir Merkez Karar Yönetim Kurulu değil 75 kişilik bir MKYK ile devam edeceğiz. Ayrıca yedek olan 35 kişi de yedek olarak kalmayacak onlarda aynen asıl üyeler gibi çalışacaklar"

ERDOĞAN 2023 MANİFESTOSUNU AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine yönelik bir manifesto ve yol haritası açıklayacak.

GENEL BAŞKANVEKİLİ SAYISI İKİYE ÇIKACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, genel başkanvekili sayısının ikiye çıkarılacağını söyledi.

Salgın nedeniyle kongreye, yurt dışından konuk çağırılmazken, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, engelli ile gazi ve şehit yakınları davet edildi.

20 YILDA 9 KONGRE

AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 19 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu. AK Parti, üçü olağanüstü, altısı olağan olmak üzere toplam 9 kongre yaptı.

2019'un Aralık ayında başlayan 7. Olağan Kongre sürecine tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle bir süre ara verildi. Vaka sayılarının azalmasıyla maske, mesafe ve temizlik koşulları dikkate alınarak kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla il ve ilçe kongrelerine devam edildi.