Başkan Erdoğan: 15 seçimin tamamını biz kazandık

Erdoğan, "Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi içlerine sindiremiyor. Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi içlerine sindiremiyor. Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır" dedi.

"CHP YÖNETİMİNDEN MEMNUNUZ"

Yönetimden ve Kılıçdaroğlu'ndan memnun olduklarını dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kardeşlerim, çok net söylüyorum biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden, her hafta bir pot kıran, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden gaf ebesi bu CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz.

"BİZİM SIKINTIMIZ TÜRK SİYASETİ ADINA"

Gazi'nin emaneti diyerek CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın yaşadıkları mahcubiyete üzülüyoruz. Bizim sıkıntımız demokrasi adınadır, Türk siyaseti adınadır. Kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız.

"15 SEÇİMİN TAMAMINI BİZ KAZANDIK"

Biz ilk günden itibaren milletimizin gönül sarayında yer edinmeyi hedefledik. Şimdiye kadar girdiğimiz 15 seçimin tamamını sandıktan önce kalplerde kazandık. Sadece seçim sandığı ufukta belirince değil, günün 24 saati, yılın 365 günü milletimizin kapısını çaldık."

"SAKLAMAK İÇİN YIRTINSANIZ DA MİLLET BİLİYOR"

CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla gerçeklerin üzerini kapatamaz. Siz, gizlemeye çalışsanız da millet sizin kimlerle yol yürüdüğünüzü, hangi kirli pazarlıkları yaptığınızı, kime hangi imkanları peşkeş çektiğinizi görüyor.

Siz saklamak için yırtınsanız da bu millet her hafta sizin bir milletvekilinizi 6-8 Ekim olaylarının failine gönderdiğini biliyor.

Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi içlerine sindiremiyor. Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır.

Gazi'nin emaneti diyerek CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın yaşadığı mahkumiyete üzülüyoruz. Bizim sıkıntımız demokrasi adınadır, Türk siyaseti adınadır. Yoksa kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir siyasetle karşı karşıyayız.

"UZAKLAŞMIŞ ARKADAŞLARIMIZI YENİDEN KAZANALIM"

Son bir yılda 1 milyon 300 binden fazla yeni üye kazandık. Partimizden ayrılmış, uzaklaşmış arkadaşları yeniden saflarımıza kazanalım.