Başkan Erdoğan: 10 milyon doz aşı geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nden çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Vaka sayılarının düşüşe geçmesinin ardından kısıtlamalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan ayrıca 10 milyon doz yeni aşının da haftasonu itibariyle gelmesini beklediklerini ifade etti.



Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamaları:

KISITLAMALAR GEVŞETİLECEK Mİ?

Aşı konusunda şuanda ikinci parti aşımız nasip olursa büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon.

#SONDAKIKA

Başkan Erdoğan:



"İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir." pic.twitter.com/6BbJaagSnE — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 22, 2021

Restoranlarla ilgili olarak kabinede görüşeceğiz ancak risk almak istemiyoruz. Verilere bakılır gerekirse esneme yapılır.

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Takvim Haziran 2023. Bundan önce erken seçim falan söz konusu değil. Oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Erken seçim yaygaraları oturmamış, ne elde edebiliriz diye düşünenlerin hayalidir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır. Bu tarih de Haziran 2023'tür.

REFORM ÇALIŞMALARI

Reform paketiyle ilgili kendi içimizde çalışmalarımızı yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık. Ekonomi ile ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz, önümüzdeki haftalarda bu konudaki açıklamamızı yaparız."

Başkan Erdoğan: (Teröristlerin Sincar çevresinden çıkarılması)



"Ortak operasyonları yapmaya daima hazırız ama bunlar açıklanarak yapılmaz. Benim her zaman bir sözüm vardır, bir gece ansızın gelebiliriz." pic.twitter.com/2VcI1U8mAm — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 22, 2021

SİNCAR'A OPERASYON

Sincar'a yönelik operasyon iddialarıyla ilgili ise Başkan Erdoğan, "Ortak operasyonları filan her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var 'Bir gece ansızın gelebiliriz' olay budur" diye konuştu.