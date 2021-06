Basın mensuplarından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgesi'ne ziyaret

Suriye’den ve Türkiye’den birçok medya mensubu “Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu” projesi kapsamında Güvenli Bölgeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde gördü.

Birinci gün Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgesi’ni ziyaret eden medya mensupları, ikinci gün ise Gaziantep’te BEKAM ve Bülbülzade Vakfı’nın gerek Türkiye’de gerek Suriye içinde mültecilere yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Davut Özgül Konferans Salonunda yapılan ve moderatörlüğünü BEKAM Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu’nun yaptığı oturumda konuşan Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, “Güvenli bölgedeki Cerablus, El-Bab ve Azez’i ziyaret eden medya mensuplarımız burada başta devletimiz olmak üzere tüm STK’larımızın elini taşın altına koyduklarına şahit oldular. “dedi.

Programda konuşan Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir ise, “10 yıldır Suriye’de yaşanan bu drama seyirci kalmayan Devletimiz ve Sivil Toplum Örgütlerimiz mazlumlara her alanda sahip çıkmaya devam ediyor” dedi. Aldemir, “Koca bir imparatorluktan gelen Anadolu insanı burada her Türk’ün, her Kürd’ün, her Arab’ın, her Dürzi’nin, her Maruni’nin adalet bulduğu o kadim adalet devletinin tarih sahnesine yeniden çıkışına şahitlik ediyor.” ifadelerini kullandı.

2 gün süren programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Yardımcısı Ömer Yılmaz, Vali Yardımcıları Rızvan Eroğlu, Anıl Alkal, Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Karkamış Kaymakamı Emin Bağlı, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, BEKAM Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu ile Türkiye’den ve Suriye’den ulusal ve yerel gazeteciler, yazarlar, sosyal medya uzmanları ve kanaat önderleri katıldı.

Suriye’deki savaşın başlamasından bu yana bölgeye dönük birçok projeyi hayata geçiren kamu kurumlarının ve başta Bülbülzade Vakfı olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaları yerinde görmek amacıyla ilk olarak Suriye’deki güvenli bölge kentlerinden Cerablus ziyaret edildi. Burada Vali Ahmet Turgay İmamgiller Lisesi’nde incelemelerde bulunan medya mensupları, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Aynı mekânda bulunan halk eğitim merkezinde mesleki eğitim alan kursiyerleri ziyaret eden heyet üyeleri, kursiyerler tarafından yapılan el işlerinden satın alarak çalışmalara katkıda bulundu. Heyet daha sonra İHH Yetim Merkezini ziyaret ederek mezuniyet törenine katıldı, yetimlerle hasbihal etti.

Medya Mensupları heyetinin ikinci ziyareti ise El-Bab kentine oldu. Burada Akil Tepesi’ni ziyaret eden medya mensupları TSK üssünde öğle yemeği yedi. Gaziantep Valisi Davut Gül heyetin sorularını yanıtladı, askerlerle hasbihal edildi.

El-Bab kentindeki ikinci ziyaret yeri ise El-Bab Anadolu Kültür Merkezi oldu. Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir merkezde yapılan eğitim, sanat, kültürel ve fikri çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi, gelen soruları yanıtladı. Kurs gören öğrencilerle bir araya gelen heyet üyeleri öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi.

El-Bab kentindeki bir diğer ziyaret yeri ise Yerel Meclis Binası oldu. Burada belediye hizmetleri ile ilgili meclis üyeleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Medya mensupları daha sonra El-Bab Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Güvenli Bölgede son ziyaret edilen kent ise Azez oldu. Heyet burada Azez yerel meclisi ve Yunus Emre Kültür Merkezi ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyaretin ardından yurda dönüldü ve ilk günkü program sona ermiş oldu.

Programın ikinci günü Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konferans Salonunda yapılan sabah kahvaltısı ile başladı. Kahvaltının ardından basın toplantısına geçildi. BEKAM Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu’nun moderatörlüğünde yapılan toplantıda, BEKAM’ın ve Bülbülzade Vakfı’nın bölgeye dönük çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, “Dün çok nitelikli bir ziyarette bulunduk. Güvenli bölgedeki Cerablus, El-Bab ve Azez’i ziyaret ettik. Medya mensupları devletimizin ve STK’larımızın yaptığı çalışmaları yerinde görme imkanı buldular. Ziyaretimizde mahalli meclis başkanları ile gazetecilerimizin, yazarlarımızın sohbet etme imkânı oldu. Buralarda halkın kendi kendisini yönetmesi bizim için esastır. Bu nedenle oluşturulan mahalli meclisler kendi sosyolojisini içeren bölgenin insanlarından oluşmakta ve üretilen kamu hizmetlerine buralar yön vermektedir. Benzer şekilde yine bölgeye giren insani yardımların dağıtımlarına da bu meclisler karar vermektedir. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak rehberlik etmek, bir yol arkadaşlığı etmek durumundayız.” dedi.

Fırat Kalkanı Bölgesi’nde sahada Türkçe diline karşı inanılmaz bir talebin olduğuna dikkat çeken Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, “Okullarımızda seçmeli ders olarak okutuluyor. Bu aslında iki toplumun iletişim açlığında olması ve bunu gidermek için yol arayışında olduğunu gösteriyor. Bunun yanında oradaki yavrularımızın yetişmeleri için eğitim kurumlarının ayağa kaldırdık. Türkiye Cumhuriyeti bunları yaparken özellikle Türkiye’deki duyarlı STK’larımız ellerini taşın altına atmaktalar. Hem ekonomik olarak hem de insani yardım olarak sahadalar. Özellikle Bülbülzade Vakfı’nın dördüncüsünü açış olduğu Anadolu Kültür Merkezleri var. Orada da kardeşlerimiz hem dil eğitimi almaktalar, akıl ve zekâ oyunları ve sanatsal çalışmalarda bulunmaktalar. Dünkü ziyarette resimlerini ve sanatsal çalışmalarını görme imkânımız oldu” dedi.

Programda konuşan Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ise; “Bizler bu coğrafyanın insanları olarak Yakub’un ayrı düşmüş evlatlarıyız. Anadolu insanının gönül tahtında bir araya geliyoruz. Yeniden hasretimizi, özlemimizi ve kardeşliğimizi ve coğrafyamızın selam, güven yurdu, insanlığın umudu olması için birlikte çalışıyoruz. Biz bu masanın etrafındaki Suriyeli kardeşlerimizle yüzlerce toplantı yaptık. Suriyeli kadınlarla, Suriyeli doktorlarla, Suriyeli avukatlarla, hukukçular, çocuklar, gençler, ilim adamları, alimler, akademisyenlerle onların sorunlarını konuştuk. Bunun için çaba sarf ettik. Ama bugün çözümle ilgili yapılanları ve yapmamız gerekenlerle ilgili birbirimize cesaret veriyoruz. Bu güven ortamı, bu gayreti ortaya koyan her insana huzurlarınızda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aldemir, “Suriyeli çocukların yarım kalmış hikayeleri tamamlayacağız. Yarım kalmış hayallerin yeniden hayat bulması için bu çabaların sürmesi gerekiyor. Türkiye’nin, Suriye’nin insanlarının yüz yıllardır hikayeleri aynı, dertleri aynı, çabaları aynı. Ama gaflete düştük ve zaafa uğradık, bölündük, parçalandık. Şimdi birbirimizi yeniden bulduk. Bunun içinde sivil toplum örgütleri, milletimiz, devletimiz, Suriyeli sivil toplum örgütleri, dünyada vicdanı ölmemiş farklı kültür, din mensupları bu meseleye sahiplik etmeye başladı. Takdir edersiniz ki ciddi bir vicdan daralması yaşıyoruz. Bu coğrafyanın gelecekte olduğu gibi vatan tasavvurunun adıdır Anadolu. Burada her Türk’ün, her Kürd’ün, her Arab’ın, her Dürzi’nin, her Maruni’nin adalet bulduğu o kadim adalet devletinin tarih sahnesine yeniden çıkışına şahitlik ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından müzakereler kısmına geçildi. Bu bölümde söz alan medya mensupları duygularını, düşüncelerini, önerilerini ifade ettiler.

Toplantının ardından heyet üyeleri Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti. Program, akşam konukların onuruna verilen yemeğin ardından sona erdi.