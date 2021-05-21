AjansHaber.com.tr Gündem Basın Kartı yönetmeliğinde değişiklik

Basın Kartı yönetmeliğinde değişiklik

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basın kartı yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili açıklama yaptı. Altun, "Terör ve şiddet propagandası yapanların basın kartının arkasına sığınmalarının önüne geçen maddeler güçlendirildi" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabında basın kartı yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin olarak açıklama yaptı.

Yönetmelikteki değişikliklerin Resmi Gazete'de yayınlandığını hatırlatan Altun, "Terör ve şiddet propagandası yapanların basın kartının arkasına sığınmalarının önüne geçen maddeler güçlendirildi. Söz verdiğimiz gibi basın kartının saygınlığını artırmayı sürdüreceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, basın kartı yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştı. Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar arasına 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmek' suçlarından hüküm giymemiş olmak da getirilmişti.

Yapılan bir diğer değişiklik ise sürekli nitelikte basın kartı sahipleri ile ilgili olmuştu. Buna göre karta sahip kişilerin, 'milli güvenliğe ve kamu düzenine açıkça aykırı faaliyetlerde bulunması veya bu faaliyetlere açıkça destek vermesi; şiddet ve terörü özendirecek, her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak içerik oluşturması; suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak faaliyetlerde bulunması' durumunda kartları iptal edilebilecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erdoğan canlı yayında arayıp talimatı verdi!
İki bakanlığa önemli atamalar
Türkiye'ye ambargo teröre destek!
CHP'li yönetici tacizden tutuklanmıştı
DEAŞ'a şafak baskını: 18 gözaltı
Emekli amiraller neden bildiri yayımlamadı?
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu!