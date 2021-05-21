İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabında basın kartı yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin olarak açıklama yaptı.

Yönetmelikteki değişikliklerin Resmi Gazete'de yayınlandığını hatırlatan Altun, "Terör ve şiddet propagandası yapanların basın kartının arkasına sığınmalarının önüne geçen maddeler güçlendirildi. Söz verdiğimiz gibi basın kartının saygınlığını artırmayı sürdüreceğiz" dedi.

Basın Kartı Yönetmeliğindeki değişiklikler Resmi Gazetede yayınlandı. Terör ve şiddet propagandası yapanların basın kartının arkasına sığınmalarının önüne geçen maddeler güçlendirildi. Söz verdiğimiz gibi basın kartının saygınlığını artırmayı sürdüreceğiz.https://t.co/uA3F4Bhz9m — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 21, 2021

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, basın kartı yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştı. Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar arasına 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmek' suçlarından hüküm giymemiş olmak da getirilmişti.

Yapılan bir diğer değişiklik ise sürekli nitelikte basın kartı sahipleri ile ilgili olmuştu. Buna göre karta sahip kişilerin, 'milli güvenliğe ve kamu düzenine açıkça aykırı faaliyetlerde bulunması veya bu faaliyetlere açıkça destek vermesi; şiddet ve terörü özendirecek, her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak içerik oluşturması; suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak faaliyetlerde bulunması' durumunda kartları iptal edilebilecek.