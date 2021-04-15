Başika'daki üsse roketli saldırı: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendi.

Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düştü. Saldırıda 1 asker şehit oldu, köyde yaşayan 1 çocuk da yaralandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz."

Ayrıca, Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik de füze saldırısı gerçekleştirildi.

#SONDAKİKA

IKBY Güvenlik Ajansı, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını duyurdu pic.twitter.com/0QEw0SYP9w — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 14, 2021

IKBY Başbakanı'ndan saldırılara ilişkin açıklama

IKBY Başbakanı Barzani:



🔹“Bu son saldırılar, ülke güvenliğini ve küresel koalisyon ile işbirliğini baltalama çabalarıdır.”

🔹“Resmi Irak güvenlik güçlerinin parçası olmayan tüm silahlı gruplar IKBY sınırından çekilmeli.” pic.twitter.com/Cy4aCz6pay — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 14, 2021

Çavuşoğlu Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Barzani, Çavuşoğlu'na Erbil ve Başika saldırıları hakkında bilgi verdi, ayrıca Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bedel misliyle ödetilecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine bu gece yapılan roketli saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödetilecektir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğine dönük tehditleri önlemek için Irak içinde bulunmaktadır. Vatan savunmasını yüksek bir şuur ve fedakarlıkla yerine getiriyorlar. Şehitlerimize rahmet olsun. Yapılan hiçbir saldırıyı cevapsız ve bedelsiz bırakmayacağız."

İletişim Başkanı Altun'dan başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Altun, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu bir kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.