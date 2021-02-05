Başarısızlıklarıyla gündemde olan Macron yine Türkiye'yi suçladı

İç ve dış siyasette peş peşe başarısızlıklar yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, çareyi yine Türkiye'ye saldırmakta buldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'ye yönelik saldırılarına bir yenisini ekledi. Atlantic Council tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Macron, Türkiye'ye birçok konuda asılsız suçlamalar yöneltti.

"TÜRKİYE SON İKİ YILDA SALDIRGANLIKLARA İMZA ATTI"

Türkiye'nin son yıllardaki hamlelerinden rahatsızlığını ifade eden Macron, “2019’da ve 2020’deki davranışları ile Türkiye gibi bir ortağa sahipken, NATO üyeleri olarak ortaklıktan nasıl bahsedeceğiz?" dedi ve "Hem ABD hem de Avrupa, son iki yılda farklı bölgelerde inanılmaz saldırganlıklara mâruz kaldı" dedi.

Öte yandan değişiklik yaşanabileceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamalarından memnuniyet duyduğunu da ifade etti, fakat daha fazla asılsız suçlamada ve saldırıda bulunmaktan geri durmadı.

"TÜRKİYE BİZİMLE KOORDİNE ETMEDEN BİZİM UZANTILARIMIZA OPERASYON YAPTI"

Macron'un açıklamalarında Türkiye'nin Suriye'de PKK/YPG terör örgütüne düzenlediği operasyonlar geniş yer buldu.

Macron, Türkiye'nin terörle mücadelesinden duyduğu rahatsızlığı gizleyemedi.

“Türkiye iki yıl önce NATO, ABD veya Fransa ile koordine etmeden Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenledi" ifadelerini kullanan Macron, “Türkiye bu operasyonu bizim askerlerimiz, ABD liderliğindeki Koalisyon askerleri sahadayken başlattı" dedi.

Macron, “Türkiye bu operasyonu 'Suriye Demokratik Güçleri PKK ile ilişkili olduğu için terörist' diyerek başlattı" diyen Macron, bunun doğru olduğunu itiraf etti, ancak SDG ve PKK arasındaki ilişkinin defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen "sadece bazıları" için doğru olduğunu vurguladı.

Ayrıca “Operasyonu bizim uzantılarımıza karşı yaptılar, ABD ve Fransız askerleri bu adamlar sayesinde DEAŞ ile mücadele etti, sonra bir anda bir NATO üyesi onlara terörist diyerek öldürmeye karar verdi" dedi.

Türkiye'nin terör örgütüne karşı hamlelerinden rahatsızlığını dile getiren Macron, bu hamlelerin bölgedeki NATO, ABD ve Fransız güvenirliliği "tamamen yok ettiğini" iddia etti ve "Türkiye'ye güvenemeyiz" mesajı verdi.

"TÜRK ASKERİ LİBYA'DAN ÇIKARILMALI"

Türkiye'nin Libya'da meşru Libya ordusuna destek vermesi sonrası Fransa tarafından da desteklenen darbeci Hafter'in yenilgiye uğraması ile baskı altında kalan ve planları bozulan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Libya üzerinden de Türkiye'ye saldırmayı ihmal etmedi.

Macron, Türk askerlerinin Libya'dan çekilmesini talep etti.

Ayrıca Türkiye'ye bir asılsız suçlama daha yönelterek "Türkiye'nin Suriye'den Libya'ya getirdiği paralı askerler çıkarılmalı" dedi ve böylece bir kez daha Türkiye'yi karalama çalışmalarına alet oldu.