Başak Demirtaş'tan Türkiye düşmanı Kati Piri'ye teşekkür

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Twitter hesabından bir video yayınladı. Videosunda Türkiye düşmanlığı ile bilinen Avrupa Parlamentosu Türkiye eski raportörü Kati Piri'ye teşekkür etti. Demirtaş, Piri'ye katıldığı seçimler için de başarılar diledi.

Gezi Parkı olayları sırasında sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşımda bulunan ve provokasyona destek veren Hollandalı parlamenter Kati Piri, son olarak Boğaziçi Üniversitesi olaylarında sahneye çıkmıştı.

Terör iltisakı nedeniyle tutuklanan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili canını dişine takarak çalışan Piri, Hollanda genel seçimlerinde aday oldu.

İLK BAŞARI DİLEĞİ BAŞAK DEMİRTAŞ'TAN

Piri'ye ilk başarı dileği de Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, Twitter hesabından videolu bir paylaşım yaparak Piri'ye hem Demirtaş ile ilgili çalışmalarından dolayı teşekkür etti, hem de seçimlerde başarılar diledi.

İngilizce alt yazılı olarak paylaşılan videoya "Sevgili Kati Piri'ye Diyarbakır’dan selamlar." notu düşüldü.

Demirtaş'ın paylaşımına Piri'de yanıt gecikmedi. Videoyu alıntılayan Piri, Demirtaş'a teşekkür ederek, Selahattin Demirtaş ile ilgili çağrılarını sürdüreceğini kaydetti.

Dear Başak,



Thank you for your friendship and your kind words!



I will continue the fight for human rights in Turkey and keep calling for the release of @hdpdemirtas 🌹💪 https://t.co/g13NWjTssi