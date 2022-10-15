Bartın Amasra'da can kaybı 28'e yükseldi!

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel sevk edildi.

Can kaybı 28'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aktardığı bilgiye göre; patlama nedeniyle can kaybı 28'e yükseldi. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere 11 yaralının tedavisi sürüyor.

Madende mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu işçilerin nerede oldukları konusunda bilgilerinin olduğunu açıkladı.

Bakan Dönmez, bir trafoda yangın devam ettiğini de duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Yasin Bulut, Sabih Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gündoğan Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Hacet.

Çalışmalara ilişkin bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde paylaşacaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlardan farklı bilgilere itibar etmemelerini istedi.

Soylu, arama kurtarma yapan ekiplerin güzel ve umutlu haberler vermesini temenni ederek, "Bütün duamız, niyazımız odur. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun" dedi.

Bakan Dönmez: Grizu patlaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamanın nedenine ilişkin, "İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde" ifadelerini kullandı.

Dönmez basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı;

"Galerilerin belli bir kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ise ancak yayan, elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz de arkadaşlarla sürekli koordinasyon içindeyiz. Tekrar başımız sağ olsun diyorum."

Dönmez, aşağıya yangın tüplerinin indirilmesine ilişkin soru üzerine ise "Bunlar önlem almayla ilgili hususlar, içeride devam eden bir yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir ve anında müdahale etmek icap eder, o açıdan gerek temiz hava tüpleri gerekse yangın tüpleri o maksatla bulunduruluyor. Müdahale eden arkadaşlarımız son derece deneyimli." diye konuştu.

Patlama sırasında 110 işçi mesaideydi

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Hakikaten çok üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi de paylaşmaktan büyük üzüntü duyduğumuz tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı kendisi, patlamadan hemen sonra üst kotta olanlar çıktılar. Bir kısmı kurtarıldılar" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık: Psikososyal destek ekipleri bölgede

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasra'daki maden kazasında psikososyal destek ekiplerinin derhal bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Sorumlu Bakanlıklardan biri olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma açıldı



Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamayla ilgili 4 iş müfettişi görevlendirdi.

AFAD'dan açıklama

Olayın nedenine ilişkin inceleme de sürüyor. Patlamanın trafo kaynaklı olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili AFAD bir açıklama yaptı ve patlamanın nedeninin trafo kaynaklı olduğu bilgisinin sehven paylaşıldığı belirtildi. Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği ifade edilen açıklamada, "Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahliye ekipleri seferber edilmiştir" denildi.

Bartın Valiliği'nden açıklama

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Maden-İş Sendikası'ndan açıklama

Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, patlamanın yaşandığı maden ocağında vardiya sırasında 100 işçinin olduğunu, patlamanın meydana geldiği bölümde çalışan 47 işçiden 12'sinin çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Vali Arslan, ocaktan çıkan işçiyle görüştü

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne geldi. Vali Arslan, maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

Patlamayı haber alan çalışanların yakınları ise maden ocağına geldi. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, durumunun iyi olduğunu söyledi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nün bölgeye yönlendirildiği açıklandı.

Bakanlar bölgede

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya gitti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın patlama meydana gelen maden ocağındaki kurtarma çalışmalarını yerinde koordine etmek üzere bugün Bartın'a gideceği bildirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı bölgeye gidiyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, maden ocağında patlamanın yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesine gidecek.

MHP'den yapılan açıklamada, Durmaz'ın, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamanın ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla bölgeye gideceği belirtildi.

CHP heyet gönderiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Bartın Amasra’da meydana gelen patlamayı incelemek üzere heyet oluşturuldu. CHP heyeti gelişmeleri takip etmek üzere yola çıktı.

Akşener Bartın'a gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in programını iptal ederek, Bartın'a gideceği duyuruldu.