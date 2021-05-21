Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ilçesi elektriğe kavuşuyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de en büyük su kaynaklarını Barış Pınarı bölgesindeki halktan mahrum ederken ilçeye elektrik sağlamaya hazırlanan Akenerji ilk direği dikti.

Tel Abyad Yerel Meclisi Elektrik Müdürü Cafer Dede AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeyi elektrikle besleyecek Türk şirketinin ilk direğinin dikildiğini söyledi.

Türk şirketi tarafından temin edilecek trafonun 25 Haziran'da Tel Abyad'da çalışıyor vaziyette olacağını belirten Dede, bir hafta içinde de elektrik şebekesi ve altyapıdaki sorunların giderileceğini aktardı.

Dede, "Ahali bugün çok mutlu. En kısa sürede Tel Abyad'a elektrik verilecek. Artık halk jeneratör derdini çekmeyecek." dedi.

"Soğuk su hasretini gidereceğiz"

Tel Abyadlı Ammar Ebu Gazal, elektrik direğini gördüğü için mutlu olduğunu, kısa süre içinde ilçenin aydınlanmasını ümit ettiğini söyledi.

Gazal, "Vatandaş elektik, su ve belediye hizmetleri gibi temel hizmetlerden başka ne ister ki? Buzdolabı dahil evdeki bütün malzemelerin çalışması için elektriğe ihtiyacı var. Artık gelecek elektrikle soğuk su hasretini gidereceğiz." diye konuştu.

İsmail Fares, Tel Abyadlıların terör esaretinden kurtuluşun ardından karşılaştıkları en büyük sorunun elektrik kesintisi olduğunu dile getirdi.

Fares, bu adımla öğrencinin okurken, tacirin işletme açmayı planlarken ve vatandaşın buzdolabında soğuk su ararken elektriğin olup olmamasını dert etmeyeceğini belirtti.

Hamada Hamad ise "İlk direk dikildi. Elektriğin en yakın zamanda gelmesini bekliyoruz. İşletme açmayı planlayanlar artık elektriği tasa etmeyecek. İnsanların psikolojisi rahat olacak." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde ekonomiyi canlandırma ve altyapıyı iyileştirme çalışmaları Türkiye'nin desteğiyle devam ediyor.