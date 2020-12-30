AjansHaber.com.tr Gündem PKK/YPG'li 10 terörist daha etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Pınar Gültekin'in ailesine ahlaksız teklif
SBK Holding'e kara para operasyonu
FETÖ abisi sapık çıktı!
Aylin Sözer vahşetinde yeni detaylar
Somalili Bakanın ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye
Şehit savcı Kiraz'ın katillerini övmüştü
ABD ile ortak çalışma grubu kuruldu