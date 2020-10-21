Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG’ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/iB8397itQp