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Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimi daha engelledi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

7 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Kahraman Türk komandoları, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi öldürüldü.

Bir hafta önce de Mushayrifah bölgesinde sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist öldürülmüştü.

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