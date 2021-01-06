Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimi daha engelledi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.
7 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Kahraman Türk komandoları, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi öldürüldü.
Bir hafta önce de Mushayrifah bölgesinde sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist öldürülmüştü.
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