Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü
Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, 'Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.' ifadeleri kullanıldı.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/GpG0npBEOL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2020
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