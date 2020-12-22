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Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, 'Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.' ifadeleri kullanıldı.

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