AjansHaber.com.tr Gündem 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Belçika'da Azerbaycan ve Türkiye karşıtı karar
CHP'li belediye bünyesindeki restorana HDP logosu
Gaziantep'te Kovid-19 yoğun bakımda patlama
Kırılan küpten 400 yıllık hazine çıktı
Meclis'e gelecek çok önemli koronavirüs kararı
Burun ameliyatı hayatını kararttı
Ula Belediye Başkanı hayatını kaybetti