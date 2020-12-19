Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.