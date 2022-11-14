AjansHaber.com.tr Gündem Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz

Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "BizKazanacağız" etiketiyle paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Tarihi eserler Türkiye'ye iade edildi
Öldürülen 5 Afganın nasıl öldüğü ortaya çıktı!
Hablemitoğlu soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı!
İstiklal Caddesi'nde patlama! 6 ölü, 81 yaralı!
Kasım ayı indirimlerini dansöz ile kutladılar!
Bakan Soylu, saldırıda ABD'yi işaret etti
Gözler 18.57'de!