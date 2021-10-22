AjansHaber.com.tr Gündem 3 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsünün daha önlenlendiği duyuruldu.

Paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi" ifadeleri yer aldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hakkari kırsalında mühimmat ele geçirildi
Birbiriyle çeliştiler
Melike'yi 4-5 kilometre öteye gömdük
İbrahim Tatlıses'in düğün hediyesinin fiyatı
Tarkan'dan dudak uçuklatan reklam anlaşması
Sputnik özür diledi
Merve Dizdar'dan sürpriz anlaşma