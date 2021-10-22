Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsünün daha önlenlendiği duyuruldu.

Paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi" ifadeleri yer aldı.