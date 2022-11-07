Barınma evlerine 648 üniversiteli yerleştirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi yurtlara yerleşemeyen üniversite öğrencilerinden başvuran 640 öğrenciyi geçici barınma evlerine yerletşirdi. Barınma evlerindeki öğrencilere; ücretsiz kahvaltı, akşam yemeği, 24 saat sıcak su ve çay hizmetlerinin yanında ücretsiz Wi-Fi ve haftanın 6 günü çamaşırhane ile sosyal aktivite desteği sağlanıyor.

Barınma sorunu nedeniyle açıkta kalan 648 öğrenci; Mamak Araplar Sosyal Konutları, Gazi Mahallesi Kurtuluş Geçici Öğrenci Barınma Evi ve Mustafa Kemal Mahallesi Metkay Geçici Öğrenci Barınma Evine yerleştirildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, “Şu anda Ankara'da 648 öğrencimizi yurtlarımızda ücretsiz olarak ağırlıyoruz. Gazi Mahallesi’nde olan barınma evini 3 Ekim’de açtık. Öğrencilerimize kahvaltı ve akşam yemeklerini ikram ediyoruz. Üniversiteli gençlerimizin tek ihtiyacının barınma ve beslenme olmadığının farkındayız. Öğrencilerimizin belediyemizin kültür ve sanat etkinliklerine katılmalarını da sağlıyoruz.” dedi.