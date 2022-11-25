Barınaktaki köpekleri kürekle vurarak katlettiler!

Konya'daki Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Görüntülere göre, görevliler köpeklerin kafasına kürekle vurup öldürüyorlar.

Barınaktaki hayvanların telef edildiği görüntülerin ardından hayvan severler barınağa gittiler. Bu sabah sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, barınaktaki hayvanlar birbirini yiyorlar.

Konya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

"Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Rehabilite Merkezimizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

2 şüpheli gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.